 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mogadişu'da Denize Erişim Anlaşması Protesto Edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Mogadişu'da Denize Erişim Anlaşması Protesto Edildi

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, Somaliland ile Etiyopya arasında yapılan denize erişim anlaşması protesto edildi. Mogadişu Belediye Başkanı Yusuf Madale, binlerce kişiye seslenerek anlaşmaya karşı çıkan protestoların bir cevap olduğunu belirtti. Protestocular, 'Denizimiz satılık değil.' ve 'Etiyopya'yı istemiyoruz.' sloganları attı. Somali hükümeti, Etiyopya'nın Somaliland'la anlaşması üzerine büyükelçisini geri çekmişti.

Mogadişu\'da Denize Erişim Anlaşması Protesto Edildi
03.01.2024 - 15:31,
Abone Ol

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, Somaliland ile Etiyopya arasında yapılan denize erişim anlaşması protesto edildi.

Başkentte bir araya gelen binlerce kişiye seslenen Mogadişu Belediye Başkanı Yusuf Madale, kalabalığın Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in uygunsuz eylemine bir cevap olduğunu söyledi.

Anlaşmaya karşı çıkan protestocular, "Denizimiz satılık değil." ve "Etiyopya'yı istemiyoruz." sloganları attı.

Protestoculardan Mohamed Abukar, AA muhabirine, Somali ile Etiyopya arasındaki 1977'deki savaşa katılan askerlerden olduğunu ifade ederek, bu anlaşmayı ülkesi için büyük bir risk olarak gördüğünü dile getirdi.

Abukar, "Bugün 20 kilometre. Ancak sonra yavaş yavaş bütün ülke ele geçirilebilir. Somalililer olarak bunu asla kabul etmeyeceğiz." dedi.

Göstericilerden Najmo Cudoon, "Bizim denizimiz satılık değil. Etiyopya'ya denizi vermeyeceğiz." diye konuştu.

70 yaşındaki Anab Salad da Mogadişu'da yolların kapatıldığını ancak eyleme katılmak için 1 saat yürüdüğünü anlattı.

Somali hükümeti, Etiyopya'nın Somaliland'la anlaşması üzerine bu ülkedeki büyükelçisini dün geri çekmişti.

Etiyopya hem ticari hem de askeri olarak kıyıları kullanabilecek

Etiyopya ile Somaliland arasında, 1 Ocak'ta, liman kullanımı ve denize erişim için mutabakat zaptı imzalanmıştı. Mutabakat zaptı, Etiyopya'nın hem ticari hem de askeri olarak Somaliland kıyılarında faaliyet yürütmesine izin veriyor.

Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, anlaşmanın tamamlanmasıyla Etiyopya'nın kendilerini bağımsız olarak tanıyacağını söylemişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mogadişu, Etiyopya, Somali, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mogadişu'da Denize Erişim Anlaşması Protesto Edildi - Son Dakika


16:08
Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili kararını bir kez daha tanımadı Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili kararını bir kez daha tanımadı
15:32
İsrailli sunucu canlı yayında silahla çıkarak 'Silahlanın' çağrısı yaptı İsrailli sunucu canlı yayında silahla çıkarak 'Silahlanın' çağrısı yaptı
15:24
Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım
15:22
Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul'a geliyor Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul'a geliyor
14:53
İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 73 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi yaralandı İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 73 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi yaralandı
14:52
Interpol'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir'de yakalandı Interpol'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir'de yakalandı
14:32
İttifak yapacaklar mı? HÜDAPAR, 31 Mart yerel seçimleri için kararını açıkladı İttifak yapacaklar mı? HÜDAPAR, 31 Mart yerel seçimleri için kararını açıkladı
14:29
Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket

Son Dakika
16:08 Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına ikinci kez uyulmamasına karar verdi
15:24 Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım
15:22 Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul'a geliyor
14:53 İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 73 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi yaralandı
14:52 Interpol'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir'de yakalandı
14:32 İttifak yapacaklar mı? HÜDAPAR, 31 Mart yerel seçimleri için kararını açıkladı
14:29 Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:10 Sakarya'da katliam gibi kazaya neden olan sis bulutunun uydu fotoğrafı ortaya çıktı
14:03 90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi
13:51 Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 16:26:41. #1.11#
SON DAKİKA: Mogadişu'da Denize Erişim Anlaşması Protesto Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement