Moğolistan'da 42 milyon ağaç dikildi, Ulusal Ağaç Dikme Günü yaklaşıyor - Son Dakika
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Moğolistan'da 42 milyon ağaç dikildi, Ulusal Ağaç Dikme Günü yaklaşıyor

Moğolistan\'da 42 milyon ağaç dikildi, Ulusal Ağaç Dikme Günü yaklaşıyor

Moğolistan'da 2021 yılında başlatılan ulusal ağaç dikme kampanyası kapsamında toplam 42 milyon ağaç dikildiği açıklandı. Ülkede en geniş çaplı ağaç dikme etkinliği ise 11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Moğolistan, 2030'a kadar en az 1 milyar ağaç dikerek çölleşmeyle mücadele etmeyi hedefliyor.

02.05.2024 16:35
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ÇEKİM TARİHİ: Arşiv görüntüleri

1. Moğolistan'da ağaç dikiminden çeşitli görüntüler

Moğolistan'da 2021 yılında başlatılan ulusal ağaç dikme kampanyasının başlangıcından bu yana tüm ülkede toplam 42 milyon ağaç dikildi.

Moğolistan Cumhurbaşkanlığı basın ofisinden Perşembe günü yapılan açıklamada, şu ana kadar en az 63 milyon fide depolandığı kaydedilirken, vatandaşlara yaklaşan Ulusal Ağaç Dikme Günü'ne aktif şekilde katılma çağrısı yapıldı.

Denize kıyısı olmayan ülkede, en geniş çaplı ağaç dikme ve doğa koruma etkinliğinin 11 Mayıs'ta gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Moğolistan, Ekim 2021'de ülke çapında "Bir Milyar Ağaç" adında bir ağaç dikme kampanyası başlatmıştı. Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı bir konuşmada ülkesinin bu kampanyayla 2030'a dek en az 1 milyar ağaç dikerek çölleşmeyle mücadele etmeyi amaçladığını söylemişti.

Moğolistan Çevre ve Turizm Bakanlığı'na göre, iklim değişikliğine bağlı çölleşme son yıllarda Moğolistan'da sarı kum fırtınalarının görülme sıklığının artmasının temel nedenini oluşturuyor.

Bakanlık verilerine göre, çölleşme ve arazi bozulması Moğolistan'da toplam arazinin yaklaşık yüzde 77'sini etkiliyor. Bu arazinin yüzde 11,89'u ise artık ormanlarla kaplı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ulan Batur'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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