Moğolistan'da 84 Milyon Ağaç Dikildi

Güncel

ULAN BATUR, 9 Ekim (Xinhua) -- Moğolistan'da 2021 yılında ulusal ağaç dikme kampanyasının başlamasından bu yana toplam 84 milyon ağaç dikildi.

2021 yılının Ekim ayında Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh'un Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada Moğolistan'ın çölleşmeyle mücadele için 2030 yılına kadar ülke çapında en az 1 milyar ağaç dikmeyi hedeflediğini duyurmasının ardından "1 Milyar Ağaç" adlı kampanya başlatılmıştı.

Moğolistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, kampanyanın başından bu yana her yıl dikilen ve yetiştirilen ağaç, fidan, tohum kaynakları ile fidanlık sayısının ve büyüklüğünün, kampanyanın başlamasından önceki döneme kıyasla 5-6 kat arttığı belirtildi.

Moğolistan Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na göre, iklim değişikliğinin şiddetlendirdiği çölleşme, son yıllarda Moğolistan'da sarı toz fırtınalarının sık görülmesinde önemli bir faktör haline geldi.

1,5 milyon kilometrekareden fazla bir alanı kaplayan Moğolistan'ın yüzde 10'undan azı ormanlık alanlardan oluşuyor. Bakanlık, ülke topraklarının yaklaşık yüzde 77'inin çölleşme ve arazi bozulmasından etkilendiğini bildirdi.