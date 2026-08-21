Moğolistan'da Sürdürülebilir Finansman Paneli - Son Dakika
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Moğolistan'da Sürdürülebilir Finansman Paneli

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Moğolistan'da COP17 kapsamında çevre finansmanında sürdürülebilir modeller ele alındı.

Moğolistan'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'ne (UNCCD) Taraf Devletler Konferansı'nın 17'ncisi (COP17) kapsamında "Uzun Vadeli Koruma Finansman Modelleri" paneli yapıldı.

Moğolistan ulusal haber ajansı MONTSAME'in haberine göre, Moğolistan Doğa Mirası Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Boldoo Magvan, panelde yaptığı konuşmada, "Son zamanlarda bankacılık ve finans kurumları geniş kapsamlı sürdürülebilir finansmandan doğrudan çevre finansmanına doğru bir geçiş yaşıyor. Bu, finansmanın nasıl yapılandırıldığı konusunda temel bir dönüşümü gösteriyor." ifadesini kullandı.

Moğolistan'ın ulusal koruma hedeflerine ulaşmak için sürdürülebilir bir koruma finansman sistemi oluşturmaya odaklandığını belirten Magvan, bunun, ülkesinin çevre sektöründe şu anda devam eden en büyük ve en uzun soluklu girişimi olduğuna dikkati çekti.

Magvan, çevre faaliyetlerini finanse etmek için kullanılan mevcut devlet bütçe mekanizmalarını güncellemenin zamanının geldiğini, bunun için sonuç odaklı, kriterlere dayalı bir sistem kurma önerisi geliştirdiklerini belirtti.

Çevre harcamalarının, bir gider veya yük olarak değil, geleceğe yatırım olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Magvan, şunları kaydetti:

"Bankalar, finans kuruluşları ve özel sektör, çevre finansmanını uzun vadeli, sonuç odaklı bir yatırım olarak görmeye ve buna göre sermaye tahsis etmeye başlıyor. Bankalar zaten su depolama havuzları inşa ediyor, doğal kaynakları restore ediyor, yerel okullar inşa ediyor ve sürdürülebilir çoban kredileri sunuyor. Tüm paydaşlar sorumluluklarını açıkça tanımlar ve işbirliği yaparsa büyük ilerleme kaydedeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Moğolistan'da Sürdürülebilir Finansman Paneli - Son Dakika

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