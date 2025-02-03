Moğolistan'ı Vuran Sert Kış

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ULAN BATUR, 3 Şubat (Xinhua) -- Moğolistan topraklarının yaklaşık yüzde 80'i karla kaplandı.

Moğolistan Ulusal Meteoroloji ve Çevre İzleme Ajansı'nın pazartesi günü yaptığı açıklamada, "31 Ocak itibarıyla ülke topraklarının yaklaşık yüzde 80'i, 60 santimetreye kadar karla kaplandı" denildi.

Moğolistan'da büyük ölçüde Sibirya yüksek basınç sisteminin etkisiyle sert kışlar yaşanıyor.

Moğolistan geçen kış 1975'ten bu yana kaydedilen en yüksek düzeydeki kar yağışıyla son yıllardaki en soğuk dönemlerinden birini yaşadı. Ülke topraklarının yaklaşık yüzde 90'ı 100 santimetreye kadar karla kaplanırken aşırı soğuk ve yoğun kar yağışı, "dzud" diye adlandırılan bölgeye özgü doğal afeti tetikledi.

Moğolcada "dzud" sözcüğü, yazın yaşanan kuraklığın ardından şiddetle düşen sıcaklıkların görüldüğü sert kış şartları nedeniyle kış otlaklarına erişimin kesildiği ve çok sayıda çiftlik hayvanının öldüğü iklim felaketini ifade ediyor.

Ülkede geçen kış yaşanan şiddetli dzud, milyonlarca besi hayvanının ölümüne yol açarak ülkenin çobanlarına ve kırsal ekonomiye ağır darbe vurdu.