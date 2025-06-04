Molotoflu Saldırı: Aile Gözaltında

ABD'nin Colorado eyaletinde İsrail yanlısı Yahudi bir gruba molotofkokteyli ve yanıcı maddelerle saldırı düzenleyen Mohamed Sabry Soliman'ın ailesinin, sınır dışı edilmek üzere ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinde (ICE) gözaltında tutulduğu bildirildi.

Beyaz Saray'ın X sosyal medya hesabında yapılan açıklamaya göre, İsrail'i destekleyen Yahudi bir grubun 2 Haziran'da düzenlediği yürüyüşe saldıran Soliman'ın ailesinin sınır dışı edileceği belirtildi.

Açıklamada, Soliman'ın eşi ve 5 çocuğunun ICE tarafından ülkeden sınır dışı edilmek üzere gözaltında tutulduğu kaydedildi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem de X'ten yaptığı paylaşımda, "(Soliman'ın) ailesinin bu çirkin saldırıdan ne ölçüde haberdar olduğunu, bilgileri olup olmadığını veya destek verip vermediklerini inceliyoruz." ifadesini kullandı.

Soliman'ın, ABD'nin Colorado eyaletinin Boulder kentinde İsrail yanlısı Yahudi bir grubun düzenlediği yürüyüşe molotofkokteyli ve yanıcı maddelerle saldırması sonucunda 8 kişi yaralanmıştı.

Mısır vatandaşı olan ve ABD'ye 2022'de vize ile giriş yapan Soliman'ın vizesinin Şubat 2023'te bittiği ve ABD'ye iltica başvurusunda bulunarak ülkede yaşamaya devam ettiği belirtilmişti.