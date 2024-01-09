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Mor Gabriel Manastırı'nda Rahibe Merdivenden Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Mor Gabriel Manastırı'nda Rahibe Merdivenden Düşerek Hayatını Kaybetti

Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan Mor Gabriel Manastırı'nda görevli olan Rahibe Hazme Can, dengesini kaybederek merdivenden düştü. Ağır yaralanan Can, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mor Gabriel Manastırı\'nda Rahibe Merdivenden Düşerek Hayatını Kaybetti
09.01.2024 - 11:20,  Güncelleme: 11:21
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MARDİN'in Midyat ilçesindeki Mor Gabriel Manastırı'nda Rahibe Hazme Can (80), merdivenden düşerek, hayatını kaybetti.

Olay, Midyat ilçesi kırsal Güngören Mahallesi'ndeki Mor Gabriel Manastırı'nda dün gece saatlerinde meydana geldi. Rahibe Hazme Can, iddiaya göre görevli olduğu manastırda dengesini kaybedip merdivenden düştü. Başını çarpan Can, ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Can, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hazme Can, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hazme Can'ın cenazesi, otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Mor Gabriel Manastırı'nda Rahibe Merdivenden Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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