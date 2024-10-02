Mora'da Dev Orman Yangını - Son Dakika
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Mora'da Dev Orman Yangını

Yunanistan'da çıkan orman yangınında 65 bin dönüm alan yok oldu, 2 kişi hayatını kaybetti.

02.10.2024 19:18
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Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Korinthos Bölgesi'ne bağlı Ksilokastro ilçesinde çıkan orman yangınında, 65 bin dönümden fazla alanın kül olduğu bildirildi.

Yunan basınına yansıyan bilgilere göre, pazar günü çıkan yangın, havadan ve karadan sürdürülen yoğun çalışmalar sonucu bugün büyük oranda kontrol altına alındı.

Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi (EFFIS), dün sabaha kadar yangının kül ettiği ormanlık alanın 65 bin dönümün üstünde olduğunu tespit etti.

Korinthos Bölgesi'nde 2010'dan beri meydana gelen orman yangınları incelendiğinde ise bunun, bölgede çıkan en geniş çaplı yangın olduğu belirlendi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatının açıklamasına göre, bölgede arıcılıkla uğraşan ve yangının çıktığı saatlerde arılarının bakımını duman kullanarak yapan bir kişiye, yangın tehlikesi bulunan zamanda yasak olmasına rağmen ateşle çalışma yaptığı için para cezası kesildi.

Pazar günü çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2 itfaiye eri ise yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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