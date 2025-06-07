Moritanya\'da Bayram Coşkusu

Batı Afrika ülkesi Moritanya'nın Brakna bölgesinde Müslümanlar, bayram namazı için camilerde bir araya geldi.

Camiler ve açık alanları, bayram namazı için saf tutan vatandaşlarla doldu.

Yerel kıyafetleriyle bayramın ruhunu yansıtan halk, namazın ardından Kurban Bayramı'nın anlam ve önemine ilişkin hutbeyi dinledi, dua etti.

Müslümanlar, namaz sonrası bayramlaştı.

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Moritanya'ya gönderilen görevliler de bayram namazında hazır bulundu. Görevliler, hem dua etti hem de ülkede gerçekleştirilecek kurban kesimi ve dağıtımı faaliyetlerine hazırlandı.