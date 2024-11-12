Morityus'ta Muhalefet Seçimi Kazandı - Son Dakika
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Morityus'ta Muhalefet Seçimi Kazandı

Morityus'ta muhalefet, 10 Kasım seçimlerinde tüm sandalyeleri kazanarak iktidarı devraldı.

12.11.2024 15:16
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Hint Okyanusu'ndaki ada devleti Morityus'ta muhalefet, genel seçimleri büyük farkla kazandığını duyurdu.

Morityus'ta 10 Kasım'da yapılan genel seçim sonuçları dün itibarıyla açıklanmaya başlandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Başbakan Pravind Jugnauth liderliğindeki iktidardaki Morityus İttifakı seçimlerde parlamentodaki mevcut 62 sandalyeden hiçbirini alamadı.

Başbakan Jugnauth, resmi sonuçlar duyurulmadan yenilgiyi kabul ettiğini açıkladı.

Resmi sonuçların bugün açıklanması beklenirken, muhalefetin kurduğu Değişim İttifakı Koalisyonu seçimlerde tüm sandalyeleri kazandığını duyurdu.

İngiltere'den 1968 yılında bağımsızlığını kazanmasından bu yana Morityus'ta 10 Kasım'da yapılan 12. seçimde 1 milyon kişi sandık başına gitti.

Başbakanlık görevinde 2017'den bu yana bulunan Jugnauth, 5 yıllık bir dönem daha görevde kalmayı planlıyordu.

Ancak seçimden kısa bir süre önce hükümet, siyasetçiler ve iş insanlarının ses kayıtlarının internete sızması üzerine yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Kaynak: AA

Politika, 10 Kasım, Güncel, Dünya, Son Dakika

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