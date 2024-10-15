Rusya'nın başkenti Moskova'da bir otomobile yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Moskova'nın güneybatısında bir otomobilin altına yerleştirilen bomba infilak etti.
Patlama sonucu biri çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı, araç hasar gördü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Moskova'da Bomba Patladı: 3 Yaralı - Son Dakika
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