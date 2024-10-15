Moskova'da Bomba Patladı: 3 Yaralı

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Rusya'nın başkenti Moskova'da bir otomobile yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Moskova'nın güneybatısında bir otomobilin altına yerleştirilen bomba infilak etti.

Patlama sonucu biri çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı, araç hasar gördü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.