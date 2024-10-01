Moskova'da BRICS+ Moda Zirvesi - Son Dakika
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Moskova'da BRICS+ Moda Zirvesi

Moskova\'da BRICS+ Moda Zirvesi

Moskova, 3-5 Ekim'de 100'den fazla ülkenin katıldığı moda zirvesine ev sahipliği yapacak.

01.10.2024 17:03
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MOSKOVA, Türkiye başta olmak üzere 100'den fazla ülkeye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 3-5 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek küresel moda endüstrisinin etkinliği BRICS+ Moda Zirvesi'nde yapay zeka, çevre dostu malzemeler, 3D teknolojileri, sürdürülebilirlik gibi konular tartışılacak.

Moda dernekleri başkanları, tasarımcılar, tekstil ve üretim şirketlerinin temsilcileri de dahil olmak üzere 3-5 Ekim tarihlerindeki BRICS+ Moda Zirvesi'nde ağırlayacak. Modada hem teknoloji hem de gelenekler konusundaki değerlendirmelerin kuluçkaya yattığı bir platform görevi gören BRICS+ Moda Zirvesi'nde yapay zeka, çevre dostu malzemeler, 3D teknolojileri, sürdürülebilirlik ve sorumlu bir moda endüstrisine giden yollar gibi konular tartışılacak. Kültürel kodlar ve modanın kökenlerinin incelenebilmesi için 'Heritag' başlığıyla uluslararası sergi gerçekleştirilecek. Zirve, 9 Ekim'e kadar sürecek ve 8 ülkeden 120 tasarımcının koleksiyonlarını podyumda sergileyeceği Moskova Moda Haftası ile de aynı zamana denk geliyor.

'MOSKOVA, ULUSLARARASI MODA ARENASI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Uluslararası Giyim Federasyonu Başkanı Cem Altan, etkinliğin moda endüstrisi için önemini şu sözlerle açıkladı:

"Moskova, özellikle gelişmekte olan ülkeler için küresel moda arenasında çok önemli bir lokasyon haline geldi. Birçok ülkenin bir araya geldiği etkinlikte birçok fikir tartışılırken, aynı zamanda yeni işbirlikleri de kuruluyor."

"BU ZİRVE, MODADA TEKNOLOJİNİN KULLANILABİLMESİ İÇİN İÇGÖRÜLER EDİNİLMESİNİ SAĞLAYACAK"

Eğitim programı kapsamında zirveye katılarak Rus öğrencilere ders verecek olan İstanbul Moda Akademisi öğretim görevlisi Bediz Yıldırım ise düşüncelerini şu şekilde aktardı:

"Bu zirve, ülkelerin lojistik ve markalaşma gibi küresel pazarlara giriş engellerini aşmak için teknolojinin nasıl kullanılabileceğine dair içgörülerini paylaşmalarını sağlıyor. Dijital stratejist rolümle BRICS+ Moda Zirvesi'ni gelişmekte olan ekonomilerin sürdürülebilir büyüme için pazarlamadan tüketici katılımına kadar dijital çözümleri etkili bir şekilde entegre etmeyi öğrenebilecekleri kritik bir buluşma noktası olarak görüyorum."

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Yapay Zeka, Teknoloji, Etkinlik, Türkiye, Moskova, Ekonomi, Kültür, Güncel, Moda, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moskova'da BRICS+ Moda Zirvesi - Son Dakika

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