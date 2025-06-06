Moskova\'da Kurban Bayramı Coşkusu

Rusya'nın başkenti Moskova'da binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazında akın ettiği camilere sığmayarak sokaklara taştı.

Moskova'daki Müslümanlar, sabah erken saatlerde Kurban Bayramı namazını kılmak için başta Moskova Merkez Camisi olmak üzere Anıt Camisi, Tarihi Cami ve şehrin farklı yerlerinde bayram namazı için ayrılan özel alanlara gitti.

Camilere sığmayan binlerce Müslüman, trafiğe kapatılan cadde, sokak, alan ve parklarda namazlarını eda etti.

Polisin aldığı güvenlik önlemleri altında Müslümanlar, beraberlerinde getirdikleri seccadeleri sererek uygun yerlerde saf tuttu ve bayram namazını kıldı. Namazdan sonra, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinliler için dua edildi.

Moskova Merkez Camisi'ndeki hutbe esnasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya Parlamentosu üst kanadı Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, Parlamentonun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin ve Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'in Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladıkları kutlama mesajları okundu.

Rusya'daki Müslümanlar, Kazan, Ufa, St. Petersburg, Yekaterinburg, Vladivostok ve Grozni başta olmak üzere diğer şehirlerde de bayram namazını eda etti.