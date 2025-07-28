Moskova-Pyongyang Uçuşları Başladı

Rusya'nın başkenti Moskova'dan Kuzey Kore'nin başkenti Pyogyang'a doğrudan ticari uçuş başladı.

Rus haber ajansı TASS'a göre, Rus havayolu şirketi Nordwind'e ait 440 yolcu kapasiteli uçak, Moskova ile Pyongyang arasında doğrudan uçuş kapsamında Şeremetyevo Havaalanı'ndan kalktı.

Rusya Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, uçuşların ayda bir kez gerçekleştirileceği belirtildi.

Kuzey Kore'nin hava yolu şirketi Air Koryo, Rusya'nın Vladivostok kenti ile Pyongyang arasında haftada 3 kez doğrudan uçuş düzenliyor.

Nordwind şirketine Moskova ile Pyongyang arasında doğrudan uçuşlara başlaması konusunda izin verilirken, şirketin haftada en fazla iki uçuş gerçekleştirebileceği bildirilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kuzey Kore ile ulaşım alanında işbirliğini genişletmek için çalışmalar yaptıklarını söylemişti.

Moskova ile Pyongyang arasında Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan doğrudan tren seferleri 17 Haziran'da tekrar başlamıştı.

Kuzey Kore, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından sınırlarını dış dünyaya kapatmıştı. Temmuz 2023'te, Çin ve Rusya'dan gelen resmi heyetlerle yurt dışında yaşayan vatandaşlarının yeniden ülkeye girişine izin vererek bu kısıtlamaları gevşetmişti.