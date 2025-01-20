Motokuryeden Lastik Kurtarma Çabası

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Karabük'te seyir halindeki kamyondan fırlayan lastiği yol kenarında emniyete alan motokuryenin çabası, güvenlik ve cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde ilerleyen kamyonun sağ arka lastiği fırladı. Lastik, çevredeki bir iş merkezinin duvarına çarpıp kamyonun geldiği istikamete doğru yuvarlanmaya başladı.

Bu sırada kamyonun arkasından gelen ve durumu fark eden bir motokurye, akan trafikteki araçların ve yayaların güvenliğini sağlamak için hareket eden lastiği yol kenarında tutmaya çalıştı.

Lastiği emniyete aldıktan sonra yoluna devam eden motokuryenin müdahalesi, çevredeki bir iş yeri ve cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.