Motorlu Testereyle Yaralanan İşçi Hastaneye Kaldırıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ormanda ağaç kestiği motorlu testere ile elini yaralayan orman işçisi Yusuf B. (43) hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında kırsal Tüfekçikonak Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. Orman işçisi Yusuf B., ağaç kesimi yaparken, motorlu testereyle sağ elini yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yusuf B., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Yusuf B., Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.