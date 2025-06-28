Motorlu Testereyle Yaralanma

Konya'nın Seydişehir ilçesinde motorlu testereyle odun kesen kişi, ayağından yaralandı.
Seydişehir - Antalya kara yolundaki ormanlık alanında motorlu testereyle kesim yapan Yusuf Kadıhanı, bir anlık dalgınlık sonucu kendini yaralayınca yardım istedi.
Kadıhanı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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