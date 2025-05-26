Motosiklet Devrildi, Sürücü Yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
G.Y.A. (21) idaresindeki 55 AJV 021 plakalı motosiklet, Sarıcalı Mahallesi Seyfullah Ediz Sokak'ta kontrolden çıkarak devrildi.
Savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı.
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