Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Tavlusun Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı'nda H.Y. idaresindeki 38 ANY 492 plakalı motosiklet ile Y.K'nin kullandığı 38 FN 332 plakalı traktör çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Traktör sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Motosiklet-Traktör Çarpışması: Bir Ölü - Son Dakika
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