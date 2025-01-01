Motosikletin Ata Çarpması: Genç Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde motosikletin ata çarpması sonucu 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Osman Tilaver (20) idaresindeki 09 ANL 391 plakalı motosiklet, Cevizli Bahçe mevkisinde yola çıkan ata çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tilaver, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Tilaver'in İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde memur olarak görev yaptığı öğrenildi.
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