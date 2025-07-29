Mozambik’te 26 Bin Kişi Yerinden Edildi - Son Dakika
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Mozambik’te 26 Bin Kişi Yerinden Edildi

29.07.2025 17:48
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Cabo Delgado'daki yeni saldırılar nedeniyle 26 bin 870 kişi yerlerinden edildi. İnsani yardım ihtiyacı artıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Mozambik'in kuzeyindeki silahlı grupların yeni saldırıları nedeniyle son bir haftada 26 binden fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

IOM raporuna göre, Cabo Delgado eyaletinin üç bölgesindeki köylerden bir haftada 26 bin 870 kişi "saldırıların ve silahlı gruplar tarafından şiddete maruz kalma korkusunun artması" nedeniyle kaçtı.

Raporda, "Bu sayı, Muidumbe bölgesindeki Magaia ve Chitunda köylerinden kaçan 1993 kişiyi, Ancuabe bölgesindeki Nanduli köyünden kaçan 1673 kişiyi Chiure Velho'daki Nantavo'dan kaçan 23 bin 204 kişiyi içermektedir." ifadesine yer verildi.

Bölgedeki kaynaklara göre en acil ihtiyacın gıda olduğu belirtilen raporda, IOM'un bölgede insani yardım planlamasını ve müdahale çabalarını desteklemek için yerinden edilmeleri izlemeyi sürdürdüğü bildirildi.

Bölgede şiddet olayları giderek artıyor

Mozambik, 2017'den bu yana Cabo Delgado'da silahlı gruplara karşı mücadele veriyor. Hükümet güçleri şiddeti kontrol altına almakta zorlanırken Ruanda, Güney Afrika ve diğer bölgesel ortaklardan gönderilen askeri birliklerden destek alınıyor.

2020'de isyancı grup, çok sayıda saldırı düzenleyerek aralarında çocukların da bulunduğu onlarca kişiyi başlarını keserek öldürmüştü.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, şiddet nedeniyle bölgede 600 binden fazla kişi yerinden edildi ve çatışmalar komşu eyaletlere de yayıldı.

Geçen yıl seçim sonrası protestolarda yaşanan ölümler ve krizler, Cabo Delgado'daki insani durumun gündemden düşmesine neden olmuştu.

Öte yandan Cabo Delgado, art arda yaşanan kasırgalardan olumsuz etkilenirken ABD'nin dış yardım kesintilerinin de bölgedeki krizi derinleştirdiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mozambik’te 26 Bin Kişi Yerinden Edildi - Son Dakika

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