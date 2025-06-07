Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Güneydoğu Afrika ülkesi Mozambik'in Tete eyaletinde vekalet yoluyla kurbanlık kesimine ve etlerin dağıtımına başladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'nin "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlediği vekaletle kurban kesimi kampanyası kapsamında Tete'de 200 büyükbaş hayvan kesilecek.
Eyalette 1400 kurban hissesi ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.
Kurbanlıkların kesimi kamerayla kaydedilecek ve talep etmeleri halinde vekalet sahiplerine kesim anına ilişkin görüntüler iletilecek.
Son Dakika › Güncel › Mozambik'te Kurban Kesimi Başladı - Son Dakika
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