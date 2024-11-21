Mozambik'te Muhalefet Liderine Dava

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Mozambik'te ana muhalefet lideri Venancio Mondlane hakkında "seçim sonrası huzursuzluğu artırma" suçlamasıyla dava açıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Mozambik Kurtuluş Cephesinin (FRELIMO) cumhurbaşkanı seçimini kazanmasının ardından, ülkede çok sayıda kişinin ölümüyle sonuçlanan protestoları tetiklediği iddiasıyla Mondlane hakkında yasal işlem başlatıldı.

Mondlane ve partisi Podemos aleyhine açılan dava kapsamında, protestolar sırasında meydana gelen hasarlar ve maddi kayıplar için yaklaşık 480 bin Euro tazminat talebinde bulunuluyor.

Mozambik'te seçim süreci

Mozambik'te 9 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini, iktidardaki FRELIMO'nun adayı Daniel Chapo kazanmıştı. Oyların yüzde 71'ini alan Chapo birinci olurken, en yakın rakibi Mondlane oyların yüzde 20'sini almıştı.

Seçimde ve oy sayımında hile yapıldığını savunan muhalefet partileri, ülke çapında protesto çağrısında bulunmuştu.

Gösteri çağrıları sonrası Mondlane'nin danışmanı ve Mozambik Kalkınma İyimser Partisinin avukatı Elvino Dias ile parti üyesi Paulo Guambe 18 Ekim'de başkent Maputo'da vurularak öldürülmüştü.

Gösteriler nedeniyle Mozambik ile Güney Afrika sınır kapısı geçici olarak kapatılmıştı.