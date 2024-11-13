Mozambik'te Protestolar Kanlı Başladı - Son Dakika
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Mozambik'te Protestolar Kanlı Başladı

Mozambik'teki gösterilerde polisle çatışmalarda 6 kişi hayatını kaybetti, 8 yaralı var.

13.11.2024 23:46
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Mozambik'te devam eden protestolar sırasında, polisle göstericiler arasında çıkan çatışmalarda en az 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, iktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesine (Frelimo) zafer kazandıran genel seçim sonuçlarını tanımayan muhalif lider Venancio Mondlane'nin çağrısıyla 21 Ekim'de başlayan gösterilerde şiddet olayları yaşanmaya devam ediyor.

Seçim sürecini izleyen Mozambikli sivil toplum kuruluşu "Plataforma Eleitoral Decide", ülkede devam eden protestolarda Nampula kentinde polisle göstericiler arasında çıkan çatışmalarda en az 6 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını belirtti.

Kuruluş, ülkenin batısındaki Manica'nın merkezinde ise polisle göstericiler arasında çıkan çatışmalarda da 9 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Mozambik polisi protestoları "terör eylemi" olarak niteledi

Mozambik Cumhuriyeti Polis Teşkilatı Müdürü Bernardino Rafael, dün yaptığı açıklamada, gösterileri "terör eylemi" olarak niteleyerek, protestoların engellenmesi gerektiğini söyledi.

Mozambik Savcılığı da seçim sonrası gösterilerde yaşanan şiddet olaylarından Venancio Mondlane'yi sorumlu tuttu.

Savcılık, protestolar sonrası ortaya çıkan maddi ve manevi kayıplardan sorumlu kişilere yönelik 208 ceza davası açtı.

Mozambik'te seçim süreci

Mozambik'te 9 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini, iktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesinin adayı Daniel Chapo kazanmıştı. Oyların yüzde 71'ini alan Chapo birinci olurken, en yakın rakibi Podemos Partisinden Venancio Mondlane oyların yüzde 20'sini almıştı.

Seçimlerde ve oy sayımında hile yapıldığını savunan muhalefet partileri, ülke çapında protesto çağrısında bulunmuştu.

Gösteri çağrıları sonrası Mondlane'nin danışmanı ve Mozambik Kalkınma İyimser Partisinin avukatı Elvino Dias ile parti üyesi Paulo Guambe 18 Ekim'de başkent Maputo'da vurularak öldürülmüştü.

Kaynak: AA

Mozambik, Polis, Terör, Son Dakika

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