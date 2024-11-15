Mozambik'te Protestolar Yasaklandı

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Mozambik hükümeti, Mozambik Kurtuluş Cephesinin (FRELIMO) cumhurbaşkanı seçimini kazanmasının ardından başlayan ve çok sayıda kişinin ölümüne yol açan protestoları yasakladı.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, Mozambik hükümeti, iktidardaki FRELIMO'ya zafer kazandıran seçim sonuçlarını tanımayan muhalefetin 21 Ekim'de başlattığı protestoları "terör eylemleri" kapsamına alarak yasaklanmasını kararlaştırdı.

Mozambik İçişleri Bakanı Pascoal Ronda, halkı protestoları sonlandırmak için hükümetle işbirliği yapmaya çağırdı.

Ronda, gösterilerin ülkede şiddet olaylarına evrilmesi üzerine yasaklandığını belirtti.

"Artık bunlara protesto demiyorum, bunlara yıkıcı terörizm eylemleri diyorum." ifadesini kullanan Ronda, göstericilerin, özellikle gençleri ve çocukları "terörize" ettiğini söyledi.

İnsan Hakları İzleme Örgütüne göre, haftalardır süren protestolarda göstericilerle polis arasında çıkan çatışmalarda en az 18 kişi hayatını kaybetti.

Mozambik'te seçim süreci

Mozambik'te 9 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini, iktidardaki FRELIMO'nun adayı Daniel Chapo kazanmıştı. Oyların yüzde 71'ini alan Chapo birinci olurken, en yakın rakibi Podemos Partisinden Venancio Mondlane oyların yüzde 20'sini almıştı.

Seçimde ve oy sayımında hile yapıldığını savunan muhalefet partileri, ülke çapında protesto çağrısında bulunmuştu.

Gösteri çağrıları sonrası Mondlane'nin danışmanı ve Mozambik Kalkınma İyimser Partisinin avukatı Elvino Dias ile parti üyesi Paulo Guambe 18 Ekim'de başkent Maputo'da vurularak öldürülmüştü.