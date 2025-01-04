Mozambik'te Seçim Sonrası Şiddet: 3 Bin Kaçış

Güncel

Mozambik'te, cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından yaşanan şiddet olayları nedeniyle ülkeden ayrılan yaklaşık 3 bin kişi komşu ülkelere sığındı.

Ulusal basındaki haberlere göre, 9 Ekim 2024'te düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ardından yaklaşık 2 aydır protestolara sahne olan ve şiddet olaylarının yaşandığı ülkede birçok insan yerinden olmaya devam ediyor.

Şiddet olaylarından kaçan yaklaşık 3 bin kişi, başta Esvatini ve Mali olmak üzere komşu ülkelere sığındı.

Esvatini yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, son iki ayda yaklaşık 1000 Mozambikli sınırı geçerek ülkedeki mülteci kampına yerleşti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), bu süreçte yaklaşık 2 bin Mozambiklinin de Mali'ye sığındığını bildirdi.

Mozambik'te seçim süreci ve şiddet olayları

Mozambik'te 9 Ekim 2024'te düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini, iktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesinin (FRELIMO) adayı Daniel Chapo kazanmıştı.

İlk sonuçlara göre, oyların yüzde 71'ini alan Chapo birinci olurken, en yakın rakibi Podemos Partisinden Venancio Mondlane oyların yüzde 20'sini almıştı.

Seçimlerde ve oy sayım işleminde hile yapıldığını savunan muhalefet partileri, ülke çapında protesto çağrısında bulunmuştu.

Yaşanan şiddet olaylarında en az 248 kişi hayatını kaybetmişti.