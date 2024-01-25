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MSB, Bedelli Askerlik Sınıflandırma Sonuçlarını Açıkladı - Son Dakika
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MSB, Bedelli Askerlik Sınıflandırma Sonuçlarını Açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2024 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerlerinin sınıflandırma sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebilir, celp dönemi değişikliği ise kontenjan durumuna göre e-Devlet 'Askerliğim' uygulaması ve askerlik şubeleri üzerinden yapılabilir.

MSB, Bedelli Askerlik Sınıflandırma Sonuçlarını Açıkladı
25.01.2024 - 10:35,  Güncelleme: 10:38
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Milli Savunma Bakanlığı, bu yıl bedelli askerlik yapacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2024 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleriyle birlik yerleri, sınıflandırma kurulu huzurunda dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtasıyla belirlendi.

Sonuçlar, e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek, talep edilmesi halinde celp dönemi değişikliği kontenjan durumuna göre e-Devlet "Askerliğim" uygulamasından ve askerlik şubelerinden yapılabilecek.

Kaynak: DHA
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