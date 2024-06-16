MSB'den Babalar Günü'ne özel video

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Babalar Günü'nü, hazırladığı özel videoyla kutladı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, farklı birimlerden askeri personelin görevine gitmeden önce uyuyan çocuklarının üzerini örttüğü, öptüğü ve not yazdığı anlar yer aldı.

Paylaşımda, "Yastığa kafamızı rahat koyabiliyorsak, bu kahraman babalarımızın sayesindedir. Vatan ve millet uğruna canını hiçe sayan şehit ve gazilerimizin babaları başta olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun. İyi ki varsınız." mesajına yer verildi.