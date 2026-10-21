MSB, dört ülkenin askeri kabiliyetini güçlendirecek mutabakatı açıkladı

MSB, dört ülkenin askeri kabiliyetini güçlendirecek mutabakatı açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MSB, askeri üretimde işbirliğini teşvik etmeyi, dört ülkenin askeri kabiliyetini güçlendirmeyi ve teknik askeri eğitim ile AR-GE alanlarında işbirliğini amaçlayan mutabakatı açıkladı. Mutabakatın dört ülkenin askeri kabiliyetine katkı sağlaması hedefleniyor.
MSB: Mutabakat, askeri üretimde işbirliğini teşvik etmeyi, dört ülkenin askeri kabiliyetini güçlendirmeyi, teknik askeri eğitim ve AR-GE konularında işbirliğini amaçlıyor
Kaynak: AA
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