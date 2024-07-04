MSB, Karabük'teki orman yangınına helikopter desteği sağlıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karabük'te çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopterle destek verildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Karabük'ün Ovacık ilçesindeki Soğanlı bölgesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 2 adet AS-532 Cougar helikopter ile destek sağlıyoruz." ifadelerine yer verildi.
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