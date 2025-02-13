Msb: Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay Şehit Oldu

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde bir üst bölgesinde 7 Şubat 2025 tarihinde terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan piyade uzman çavuş Osman Oktay'ın şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Suriye'nin kuzeyinde bir üs bölgesinde, 7 Şubat 2025 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız piyade uzman çavuş Osman Oktay, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde müşahede altında iken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak 13 Şubat 2025 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."