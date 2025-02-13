MSB: Suriye\'nin kuzeyinde 1 asker şehit oldu

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 7 Şubat'ta bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'ın şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde bir üs bölgesinde 7 Şubat 2025 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde müşahede altında iken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak 13 Şubat 2025 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit için yayımladığı mesajda, "Kahraman silah arkadaşımız, 13 Şubat 2025 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.