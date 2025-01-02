MSB: TSK, Suriye halkının yanında durmaya devam edecek (HABER EKLENDİ) - Son Dakika
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MSB: TSK, Suriye halkının yanında durmaya devam edecek (HABER EKLENDİ)

MSB: TSK, Suriye halkının yanında durmaya devam edecek (HABER EKLENDİ)

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Suriye'ye ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanacak yol haritasına göre gerekli desteğin verileceğini, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye halkının yanında durmaya ve geçiş sürecinde görev alanına giren hususlarda destek olmaya devam edeceğini açıkladı.

02.01.2025 14:08  Güncelleme: 14:16
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Suriye'ye ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanacak yol haritasına göre gerekli desteğin verileceğini, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye halkının yanında durmaya ve geçiş sürecinde görev alanına giren hususlarda destek olmaya devam edeceğini açıkladı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, 2025 yılının sağlık ve mutluluk getirmesini dileyerek, son 1 haftada operasyonlarda 49 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Aktürk, 2024 yılında Suriye'nin kuzeyinde 1579, Irak'ın kuzeyinde ise 1491 terörist olmak üzere toplam 3 bin 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Aktürk, yıl boyunca toplam 107 teröristin teslim olduğunu da belirterek, "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; geçtiğimiz hafta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait birçok bölümü bulunan mağara ile yine içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan bir mağarayı tespit etmiştir" ifadelerini kullandı.

Aktürk, hudutlarda son 1 haftada 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 109 kişinin yakalandığını, 2 bin 16 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini, 2024 yılında hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 13 bin 939'a, engellenen kişi sayısının da 97 bin 356'ya yükseldiğini kaydetti.

'BİRLİKLERİMİZ BÖLGEDE TEDBİR ALMAKTADIR'

Suriye'de mevcut durum ve gelişmelerin yeni yönetimle iş birliği ve koordinasyon içerisinde, yakından takip edildiğini belirten Aktürk, "Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü ile terörle mücadeleye verdiğimiz önem ve öncelik kapsamında Suriye'nin güvenlik ve savunma kapasitesinin artırılmasına yönelik hazırlıklara devam edilmektedir. Birliklerimiz tarafından bölgede istikrarın sürdürülmesine yönelik gerekli tüm tedbirler alınmakta, Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Bu vesileyle, DEAŞ ve PKK/PYD/YPG/SDG başta olmak üzere hangi isim adı altında olursa olsun ülkemizin ve Suriye'nin bekasına kasteden terör örgütleri ile mücadele konusunda kararlı olduğumuzu, bugüne kadar terör örgütlerine karşı alınan önleyici ve yok edici tedbirlere devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" dedi.

'ULUSLARARASI TOPLUMUN SESSİZLİĞİNİ SONLANDIRMALI'

Orta Doğu'da güvenlik ve istikrara karşı tehdit oluşturan İsrail'in, hukuksuz saldırı ve işgallerini sürdürdüğünü aktaran Tuğamiral Zeki Aktürk, "İsrail'in bu zamana kadar Gazze'de yaptığı soykırım, Batı Şeria'daki ilhak girişimleri, Suriye ve Yemen'e gerçekleştirdiği saldırılar, İsrailli yetkililerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik kışkırtıcı eylemleri karşısında, uluslararası toplumun sessizliğini sonlandırmasını bekliyoruz. Temennimiz, yeni yılda uluslararası toplumun; Filistin halkının insanca yaşama kavuşması, bölgede barış ve huzurun sağlanması için üzerine düşeni yapmasıdır" ifadelerini kullandı.

Savunma sanayi yatırımlarına değinen Aktürk, "Donanmamızın yeteneklerini küresel ölçekte genişleterek daha modern, daha etkin ve daha güçlü hale getirilmesi amacıyla aynı anda 31 geminin inşası ülkemizin tersanelerinde başarıyla devam etmektedir. Bu çerçevede milli denizaltımızın (MİLDEN) ilk kaynağı Gölcük Tersanesi Komutanlığı'mızda, TF-2000 hava savunma harbi muhribi ve milli uçak gemisinin ilk sac kesimleri ise İstanbul Tersanesi Komutanlığı'mızda yapılarak inşalarına başlanmıştır" dedi.

'GEREKLİ DESTEK VERİLECEKTİR'

Sunumun ardından, bakanlık kaynakları gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlık kaynakları, Suriye'nin yeni döneminde, TSK'nin bölgedeki misyonuna ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, Suriye'deki devlet organlarının işler hale gelmesi sonrasında, iki ülke arasında stratejik ilişkiler kurulması ve çeşitli alanlarda iş birlikleri tesis edilmesine yönelik muhataplarımızla görüşüyoruz. Görüşmeler sonrasında tespit edilecek ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanacak yol haritasına göre gerekli destek verilecektir. Savunma ve güvenlik alanlarındaki iş birliği, sadece güvenliğimizin pekiştirilmesi değil, aynı zamanda bölgesel barış ve huzurun tesis edilmesi adına kritik öneme sahiptir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye halkının yanında durmaya ve bu geçiş sürecinde de kendi görev alanına giren hususlarda destek olmaya devam edecektir" diye konuştu.

Bakanlık kaynaklarınca, İdlib bölgesinde bulunan gözlem noktalarının kapatılması veya azaltılması yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin, "Geniş ve dinamik bir saha olan bölgede sürekli yeni gelişmeler olmakta ve bunlar yakından takip edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, gelişen durumlara göre değerlendirmeler yapılarak planlar sürekli güncellenmektedir. Bu kapsamda kuvvet kaydırılması veya ihtiyaç duyulabilecek diğer hususlara yönelik tedbirler alınmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

'AZ LAF ÇOK İŞ PRENSİBİYLE HAREKET EDİYORUZ'

Bakanlık kaynakları, Fırat'ın doğusundaki son duruma ilişkin olarak ise "Bölgede SMO (Suriye Milli Ordusu) ile terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG arasında çatışmalar devam etmekte. Bu kapsamda; terörle mücadeleden taviz vermeden, Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, güvenlik ve istikrarının sağlanması için muhataplarımızla yakın iş birliği ve koordinasyon içerisinde olmaya devam edeceğiz. TSK olarak Suriye'de 'Az laf, çok iş' prensibiyle hareket ediyoruz. Yeni dönemde Suriye'de terör örgütlerine yer olmadığını, buna ne yeni Suriye yönetiminin ne de bizim müsaade etmeyeceğimiz yönündeki kararlılığımızın tam ve kesin olduğunu bir kez daha vurguluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Haber: Ruken KADIOĞLU/ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel MSB: TSK, Suriye halkının yanında durmaya devam edecek (HABER EKLENDİ) - Son Dakika

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