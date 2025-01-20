MSB, \'Zeytin Dalı Harekatı\' şehitlerini andı

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarına yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nın 7'nci yıl dönümü nedeniyle harekatta şehit olan Mehmetçik'i andı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bir destanın adıdır Zeytin Dalı Harekatı. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridorunu parçalamak, hudutlarımız ile masum bölge halkının güvenliğini sağlamak için gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nın 7'nci yıl dönümünde aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; kahraman gazilerimize de sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz" denildi.