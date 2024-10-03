MSÜ 2024-2025 Eğitim Yılı Başladı - Son Dakika
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MSÜ 2024-2025 Eğitim Yılı Başladı

MSÜ 2024-2025 Eğitim Yılı Başladı

Milli Savunma Üniversitesi'nde 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı açılış töreni gerçekleştirildi.

03.10.2024 17:00
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MİLLİ Savunma Üniversitesi 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış töreniyle yeni eğitim öğretim yılına başladı. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Şuay Alpay, "Üniversitemizde 31 farklı ülkeden öğrenci ve kursiyerin eğitim alıyor olması Milli Savunma Üniversitemizin dünyada nasıl bir teveccüh gördüğünün bir başka kanıtıdır" dedi.

Milli Savunma Üniversitesi'nde 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış töreni düzenlendi. Programa, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, 1. Ordu Komutanı Metin Tokel, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya, Milli Savunma Üniversitesi yönetim kademesi ile kursiyer ve öğrenci subaylarla davetliler katıldı. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yeni eğitim öğretim yılını tebrik ettiği mesaj da okundu. Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu hem açılış konuşmasını hem de "Yakın Tarihimiz" konulu ders anlatımı yaptı.

'18 BİN 45 ÖĞRENCİ VE KURSİYER EĞİTİM GÖRMEKTEDİR'

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, "Malumunuz 2016 yılında hain darbe girişimini müteakiben kurulan üniversitemizin eğitim faaliyetlerini büyük bir başarıyla devam ediyor. Büyük başarıyla devam eden hizmetleri ve faaliyetleri görmekten de büyük mutluluk duyuyoruz. Halen üniversitemiz bünyesinde bin 118'i dost ve kardeş ülkeden olmak üzere toplamda 18 bin 45 öğrenci ve kursiyer eğitim görmektedir. Üniversitemizde 31 farklı ülkeden öğrenci ve kursiyerin eğitim alıyor olması Milli Savunma Üniversitemizin dünyada nasıl bir teveccüh gördüğünün bir başka kanıtıdır. Son yıllarda meydana gelen teknolojik ve askeri gelişmeler, ülkemizin içerisinde bulunduğu ve dünyanın kalbi olarak değerlendirebileceğimiz, aziz vatanımızın jeopolitik önemi, güçlü ve iyi eğitimli bir ordu yetiştirmenin ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatıyor" ifadeleri kullandı.

'BU ZOR AMA KUTLU YOLDA SİZLERE BAŞARILAR DİLİYORUM'

Bakan Yardımcısı Alpay eğitimin vurgulayarak, "Yapacağınız ilmi çalışmalarla sizlere emanet edilen, geleceğimizin teminatı evlatlarımızı, bu necip millete layık birer fert olarak yetiştireceksiniz. Öğrencileri sadece akademik ve askeri olarak değil, milli ve manevi değerlerle de yoğuracak, çağın tüm yetenekleriyle mücehhez birer subay olarak mezun edeceksiniz. Bu zor ama kutlu yolda sizlere başarılar ve kolaylıklar dilerim. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ün bizler için çizdiği istikamet bellidir. Vatanını herşeyden aziz bilen, ülkesinin ve milletinin değerlerine sımsıkı bağlı, kendini her daim modern ilimle fenle besleyen öğrenciler yetiştirmek asli vazifemizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın teknik ve askeri gelişmeler noktasında ülkemizin tüm imkanlarını seferber ettiği, özellikle savunma sanayii konusunda bizlere hedef olarak gösterdiği ufuk açıcı stratejisi bizim olmazsa olmaz şiarımızdır. Dünyada meydana gelen siyasi gelişmeler, ülkemiz çevresinde yaşanan askeri hareketlilik, bizlere bir gün dahi durup dinlenmeden, her türlü tehlikeye karşı en önemli değerimiz olan insan kaynağımızın eğitiminin ne kadar mühim olduğunu açıkça göstermektedir. Bunu hepimiz fark ediyoruz ve yüreğimizde hissediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Şuay Alpay, Teknoloji, Politika, Savunma, Eğitim, Güncel, Tören, Son Dakika

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