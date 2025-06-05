MSÜ'de 1490 Askeri Öğrenci Dil Eğitimi Alıyor

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu Kuleli Yerleşkesi'nde 7 dilde oluşturulan hazırlık sınıflarında müşterek eğitim alan 1490 askeri öğrenci, Kara, Deniz ya da Hava Kuvvetleri'nin saflarında vatan savunmasına subay rütbesiyle katkıda bulunmak için 36 hafta boyunca haftada 26 saat yoğun teorik ve pratik uygulamalı dil eğitimlerinden geçiyor.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) en üst eğitim öğretim kurumu MSÜ bünyesinde 2022 yılında faaliyete geçen Yabancı Diller Yüksekokulu, 180 yıllık tarihe sahip Kuleli Yerleşkesinde Harp Okuluna seçilen öğrencilere İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Farsça, Rusça ve Yunanca eğitim olanağı sunuyor.

Yabancı Diller Yüksekokulunun kurulmasıyla Cumhuriyet tarihinde ilk kez dil eğitimlerini müşterek alan üç kuvvet komutanlığına bağlı Harp Okullarının hazırlık sınıfı öğrencileri, terminoloji eğitimlerinin de yer aldığı derslere askeri üniformalarıyla giriyor.

Harbiyeli olabilmek için seçtikleri yabancı dilin eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler ancak Harp Okullarındaki eğitimlere dahil olabiliyor. Hazırlık sınıfındaki dil eğitimlerinde not ortalamalarıyla başarı sağlayamayan öğrencilerin okulla ilişiği kesiliyor.

MSÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Faruk Uçar, AA muhabirine yabancı dil eğitimlerindeki amacın okuma, yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere hedef dilde dört temel beceriyi öğrencilere kazandırmak, bu becerileri ilerideki meslek hayatlarında kullanmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Uçar, yüksekokulda öğrencilerin askeri yetkinliklerini ve fiziksel kapasitelerini arttırarak MSÜ'nün belirlediği hedefler doğrultusunda bütüncül bir gelişim sağlandığını ifade etti.

Yüksekokul'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyetinden gelen misafir askeri öğrencilerin de eğitim aldığını vurgulayan Uçar, uluslararası öğrenci profilinin okulun eğitim öğretim ortamına kültürel çeşitlilik ve dostluk bağlarını güçlendirici bir nitelik kazandırdığını kaydetti.

Yüksekokul çatısı altındaki Kurslar Müdürlüğüne bağlı İstanbul Maltepe ve İzmir Güzelyalı yerleşkelerinde de MSB mensubu asker ve sivil personellere yabancı dil eğitimi verildiğine dikkati çeken Prof. Dr. Uçar, Türkçe Öğretim Merkezi'nde (TÖMER) ise dost ve müttefik ülkelerden gelen asker personellere Türkçe eğitimi verildiğini sözlerine ekledi.

Bölgesel gelişmeler çevre ülke dillerinin öğrenilmesini zorunlu kılıyor

Yabancı Diller Yüksekokulu Bölgesel Diller Bölüm Başkanı Albay Cemil Yavuz, Yüksekokul'da Batı dillerinin yanı sıra bölgesel dillerde de eğitim verildiğini söyledi.

Bölgede yaşanan gelişmelerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çevre ülke dillerini çok iyi derecede bilen subaylar yetiştirmesini zorunlu kıldığını dile getiren Yavuz, "Bu kapsamda Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerinin halihazırdaki ve gelecekteki ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirli sayıda öğrenciye Arapça, Farsça, Rusça ve Yunanca dillerinde eğitim verdiklerini söyledi. Öğrencilerin, hazırlık sınıfında almış oldukları dil eğitimini Harp Okullarında da dört yıl süreyle sürdürdüklerini belirtti. Bölgesel dillerdeki hedeflerinin her Harbiyeliyi Harp Okulundan teğmen rütbesiyle mezun olduğunda Avrupa Ortak Dil Çerçeve Programına göre 'B1+' seviyesine ulaştırmak olduğunu" dedi.

Kuleli Yerleşkesi'nde görev alan Fransızca Öğretim Görevlisi Öğretmen Yüzbaşı Esra Koca da yoğun eğitim programında öğrencilerin aktif şekilde pratik yapma imkanına sahip olduğunu ifade etti.

Eğitimleri 36 hafta sonunda başarıyla tamamlayan öğrencilerin B1 düzeyinde Fransızca yeterliliğe sahip olduğuna değinen Koca, dil eğitimleri haftanın belirli gün ve saatlerinde yabancı öğretim elemanları (Doğal Konuşmacılar) tarafından desteklendiğini belirterek "Dilsel maruziyetin sürekliliği, öğrencilere özellikle telaffuz ve akıcılık gelişimi açısından büyük fayda sağlamaktadır dedi.

"Hedef dilin kullanıldığı ülkelere yönelik bilgiler de ders içeriklerine entegre edildi"

Batı Dilleri Bölüm Başkanlığı İngilizce Öğretim Görevlisi Üsteğmen Aslan Akar, kurumda ağırlıklı olarak iletişimsel dil yaklaşımının benimsendiğini söyledi.

Dilin yalnızca yapılar bütünü değil aynı zamanda bir iletişim aracı olduğu bilinciyle hareket ettiklerine vurgu yapan Akar, "Öğrencilerimizi gerçek hayat iletişim senaryolarında dili kullanmalarını teşvik etmekteyiz. Gerçek yaşam diyaloglarına dayalı görevler, otantik materyaller kullanarak öğrencilerimizin yalnızca dil bilgisel doğruluğa değil aynı zamanda iletişim ihtiyaçlarına yönelik de dili kullanmalarını sağlamaktayız." dedi.

Haftalık ders saatlerinin dilin temelini oluşturan dört beceri baz alınarak yapılandırıldığına değinen Akar, "konuşma, dinleme, okuma ve yazma becerilerinin yanı sıra kültürel içerikler ve hedef dilin kullanıldığı ülkelere yönelik bilgilerin de ders içeriklerine entegre edildiğini söyledi. Tüm diller için belirli müfredatlarının olduğunu, Her dil için ayrı kitaplar ve materyaller kullanılsa da temelde ortak kazanımların kazandırılmasının hedeflendiğine." ifadesine yer verdi.

Hava Harp Okulu'nda eğitimine devam edebilmek için hazırlık sınıfında İngilizce eğitimi alan öğrenci Esma Nur Sarıkamış, "Bizler mavi göklerin çelik kanatlarıyız. Hava Kuvvetleri'nde görev yapan pilotlar her yönüyle iyi eğitimli olmalıdır. Subay olduktan sonra icra edeceğimiz görevlerde çok iyi derece yabancı dil bilmenin nedenli önemli olduğunun bilincindeyiz." dedi.

Rusça dili eğitimi alan öğrenci Enes Emircan Dertlioğlu ise Türk Kara Kuvvetleri'nin gerek NATO bünyesinde gerek Barışı Destekleme Harekatları'nda ve dünyanın birçok bölgesinde göstermiş olduğu başarılarla diğer ülke ordularına örnek olduğunu ifade etti.

Bu görevlerde farklı yabancı dilleri etkinlikle kullanabilen subaylara duyulan ihtiyacın her geçen gün arttığını aktaran Dertlioğlu, "Bizler burada aldığımız yabancı dil eğitimiyle gelecekte alacağımız uluslararası görevlere en iyi şekilde hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.

11 ülkeden, 111 yabancı rütbeliye Türkçe eğitimi veriliyor

MSÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Kurslar Müdürlüğü'nün Maltepe'deki yerleşkesinde MSB bünyesinde görev yapan subay, astsubay ve sivil personele İngilizcenin yanı sıra Almanca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce Rusça ve Yunancanın da aralarında bulunduğu 17 dilde eğitim veriliyor.

Yurt dışı geçici ve daimi görevlere gidecek personeller bu eğitimleri başarıyla tamamlamış personellerden seçiliyor.

Kurslar Müdürü Öğretmen Albay Murat Aydınlık, söz konusu eğitimlerin Maltepe Yerleşkesi'nde, İzmir Güzelyalı Yerleşkesi'nde ise ağırlıklı olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline teknik İngilizce eğitimi verildiğini anlattı.

Bakanlığın yabancı dil bilen personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla bu 17 dilde 3 ila 32 hafta süreyle değişik seviye ve özellikte 32 farklı kurs icra edildiğini belirten Aydınlık, "Müdürlüğümüz bünyesinde Çin, Gürcistan, Kazakistan, Kore (Güney), Libya, Moğolistan ve Suudi Arabistan gibi 11 farklı dost, kardeş ve müttefik ülkenin silahlı kuvvetlerine mensup 111 misafir askeri personele de Türkçe eğitimi verilmektedir." dedi.

Aydınlık, kurslardaki hedefin MSB personelinin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini Avrupa Ortak Başvuru Metnine göre, Türkiye'yi yurt dışında temsil edebilecek, harekat ortamlarında görev yapabilecek seviyeye getirmek olduğunu kaydetti.

Yabancı askerler Türkçe öğrenmekten memnun

Çin Halk Cumhuriyeti Hava Kuvvetlerinde Yarbay olarak görev yapan Yun Kui Sun, yaklaşık 7 aydır MSÜ bünyesindeki kurslarda Türkçe derslerine katıldığını söyledi.

Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Kui Sun, Türk insanlarının misafirperver ve sıcakkanlı olduğunu vurguladı.

Boş zamanlarda arkadaşlarıyla İstanbul'u gezdiğini dile getiren Kui Sun, "Ayasofya Müzesi, Sultanahmet Camisi, Kız Kulesini gezdim. Buraları çok beğeniyorum." dedi.

Ramazan Bayramı'nda arkadaşlarıyla birçok kenti gezdiğini aktaran Kui Sun, eğitim vesilesiyle Türkiye'de yeni arkadaşlar edindiğini ifade etti.

Türkleri de ülkesine ve evine davet eden Kui Sun, Çin'in tarihi mekanlarını misafirlerine gezdirebileceğini vurguladı.

Gabonlu Denizci Yüzbaşı Hans Olivier Mavoungou, "Ben Milli Savunma Üniversitesi'nde Türkçe öğreniyorum. Yeni dil kolay değil. Yeni dil, yeni gramer demek. Fransızca ve Türkçe çok farklı ama her gün çalışıyorum. Türkiye çok güzel ülke. İnsanlar bana yardım ediyor, öğretmenlerim çok iyi ve her gün yeni dersler öğretiyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Mavoungou, dilini geliştirmek için her gün pratik yaptığını, Türkçesini daha iyi sevilere taşıyacağına inandığını sözlerine ekledi.

Gineli astsubay Mamady Camala ise "Türkçe öğrenmek için buradayım. Türkçe önce zor geldi ama şimdi daha kolay. Her gün arkadaşlarımla Türkçe pratiği yapıyorum. İstanbul'u, tarihi yerleri arkadaşlarımla geziyorum. Türkiye'de yeni arkadaşlarla tanıştım. Türk arkadaşlarım çok sıcakkanlı." dedi.

Mısırlı Yüzbaşı Ali Salih de "Dost ve müttefik ülkenin dilini öğrenmek çok önemli. Biz Türkçeyi öğrenmek için buradayız. Çünkü ben şuna inanıyorum; ülkeler arasında yakınlaşma dil öğrenmekle başlar. Türk kültüründe şöyle bir şey var, 'bir dil bin insan, iki dil iki insan.' Bu yüzden Türkçeyi öğrenmek istedim." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunun altını çizen Salih, Türkiye ile Mısır'ın kültürel açıdan birbirine çok benzediğini sözlerine ekledi.