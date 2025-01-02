MSÜ Sınavı Başvuruları Başladı

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(ANKARA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı. Sınava başvurular 2-27 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Sınav ise 23 Şubat tarihinde uygulanacak.

ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvurularının başladığını duyurdu. 2-27 Ocak tarihleri arasında yapılacak başvurular sonrasında sınav, 23 Şubat tarihinde uygulanacak.

Adaylar, başvurularını 2 Ocak 2025 günü saat 14.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.