MSÜ Sınavı Başvuruları Başladı - Son Dakika
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MSÜ Sınavı Başvuruları Başladı

MSÜ askeri öğrenci aday sınavı başvuruları 2-27 Ocak'ta, sınav 23 Şubat'ta yapılacak.

02.01.2025 15:34
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(ANKARA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı. Sınava başvurular 2-27 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Sınav ise 23 Şubat tarihinde uygulanacak.

ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvurularının başladığını duyurdu. 2-27 Ocak tarihleri arasında yapılacak başvurular sonrasında sınav, 23 Şubat tarihinde uygulanacak.

Adaylar, başvurularını 2 Ocak 2025 günü saat 14.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Kaynak: ANKA

Politika, Eğitim, Güncel, Ösym, Son Dakika

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