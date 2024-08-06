MTSO Başkanı mücbir sebep halinin uzatılmasını istedi - Son Dakika
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MTSO Başkanı mücbir sebep halinin uzatılmasını istedi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, mücbir sebep halinin 31 Ağustos'ta sona erecek olan süresinin uzatılmasını talep etti. Sadıkoğlu, küçük ve orta ölçekli firmaların vergi borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğunu belirterek, yetkililere seslendi.

06.08.2024 14:48
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 31 Ağustos'ta sona erecek mücbir sebep halinin uzatılmasını istedi.

Sadıkoğlu, yazılı açıklamasında, 18 aydır devam eden mücbir sebep süresinin son kez denilerek 31 Ağustos 2024'e kadar uzatıldığını hatırlattı.

Küçük ve orta ölçekli hiçbir firmanın 1 Eylül sabahında karşılaşacağı vergi borcunu ödeyecek gücü olmadığını savunan Sadıkoğlu, şunları kaydetti:

"21 metrekare konteynerde var olma mücadelesi veren, kimisi aylık 5-6 bin TL tutarında satış yapabilen esnafımız biriken vergi borcunu nasıl ödeyecek? Yetkililere bir kez daha sesleniyorum, depremden ağır yaralar almış esnafımızın, tüccarımızın ve sanayicimizin sesine kulak verin. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın deprem bölgesi için ellerinden geleni yaptıklarına şahidiz. Ancak, iktidar ve muhalefet milletvekillerinden de destek bekliyoruz. Mücbir sebep konusu sadece Ticaret ve Sanayi Odasının değil tüm şehrin ana gündemi olmalı. Milletvekilleri, belediye başkanları ve STK'ların yüksek sesle bu konunun ehemmiyetini dillendirmesi elzemdir."

Sadıkoğlu, mücbir sebebin tamamen sona ermesi halinde birçok esnafın şehri terk etmek durumunda kalacağını belirterek, "Yıkılan iş yerinin teslim edileceği düşüncesiyle şehri terk etmeyen esnafımız, vergi borcu ötelenmesi de sona ererse bu şehirde neden kalsın? İş yerleri teslim olana kadar mücbir sebep devam etmelidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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