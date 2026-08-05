Mübadillerden Eşitlik Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mübadillerden Eşitlik Talebi

Mübadillerden Eşitlik Talebi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mübadiller, Orman Kanunu'ndaki istisnanın kaldırılmasını ve eşit hukuki koruma istiyor.

(ANKARA) - Lozan Mübadilleri Vakfı'ndan yapılan açıklamada, 20 Haziran'da yürürlüğe giren 7584 sayılı Kanun'un 14'üncü maddesiyle 6831 sayılı Orman Kanunu'na Ek Madde 22'deki, "Mübadele anlaşmaları kapsamında olan yerler" istisnasının kaldırılması talep edildi. Açıklamada, "Mübadiller işgalci değildir. Yalnızca 'mübadele kökenli' oldukları gerekçesiyle diğer tapulardan daha zayıf bir hukuki korumaya tabi tutması kabul edilemez" denildi.

Lozan Mübadilleri Vakfı'ndan yapılan açıklamada, 20 Haziran'da yürürlüğe giren 7584 sayılı Kanun'un 14'üncü maddesiyle, 6831 sayılı Orman Kanunu'na Ek Madde 22 eklenmesine tepki gösterildi. "Mübadiller işgalci değildir. Yalnızca 'mübadele kökenli' oldukları gerekçesiyle diğer tapulardan daha zayıf bir hukuki korumaya tabi tutması kabul edilemez" denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orman Kanunu'na eklenen Ek Madde 22'deki 'Mübadele anlaşmaları kapsamında olan yerler' istisnası derhal kaldırılmalıdır. Mübadele yoluyla verilen tapular, diğer tapularla aynı hukuki korumadan yararlandırılmalıdır. Yasal düzenleme yeniden ele alınıncaya kadar mübadiller açısından hak kaybı doğurabilecek idari işlemler durdurulmalıdır. Etkilenen vatandaşların başvuru ve itiraz hakları korunmalı; süreler konusunda ilgili kurumlar tarafından açık ve kapsamlı bilgilendirme yapılmalıdır. Orman Genel Müdürlüğü ve ilgili bakanlıklar, mübadele kapsamında değerlendirilen taşınmazların hangi ölçütlere göre belirleneceğini kamuoyuna açıklamalıdır. TBMM'de grubu bulunan bütün siyasi partiler, mübadil kuruluşlarının katılımıyla konuyu ele almalı ve eşitsizliği giderecek kanun değişikliğini gecikmeden gerçekleştirmelidir. Etkilenen il, ilçe, köy ve mahalleler belirlenmeli; mağdur ailelere ücretsiz hukuki ve idari destek sağlanmalıdır.

Devletin yüz yıl önce verdiği tapuların arkasında durmasını, mübadillerin diğer yurttaşlarla eşit muamele görmesini ve mülkiyet haklarının korunmasını istiyoruz. Bu mesele yalnızca bir tapu veya orman kadastrosu meselesi değildir. Bütün mübadil kuruluşlarını, mübadilleri ve mübadil torunlarını dayanışmaya; basınımızı ve kamuoyunu bu ayrımcı uygulamaya karşı ses vermeye davet ediyoruz. İşgalciye hak tanınırken mübadil görmezden gelinemez. Mübadiller ayrıcalık değil, eşitlik ve adalet istiyor."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mübadillerden Eşitlik Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Washington’dan beklenmedik itiraf: İran savaşı Pentagon’un vurucu gücünü tüketti Washington'dan beklenmedik itiraf: İran savaşı Pentagon'un vurucu gücünü tüketti
ABD’den Hürmüz Boğazı açıklaması: Anlaşma ihtimali güçlendi, petrol fiyatları çakıldı ABD'den Hürmüz Boğazı açıklaması: Anlaşma ihtimali güçlendi, petrol fiyatları çakıldı
Askerlere böyle saldırdılar, adamı kurtardılar Askerlere böyle saldırdılar, adamı kurtardılar
Seda Sayan’dan Yemekteyiz itirafı: Çok pistiler, yemiyordum Seda Sayan'dan Yemekteyiz itirafı: Çok pistiler, yemiyordum
Fenerbahçe için Endrick iddiası Fenerbahçe için Endrick iddiası
Nizamiye kapısının önünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirlerine girdiler Nizamiye kapısının önünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirlerine girdiler

14:56
Serdal Adalı’dan bomba Salah açıklaması: Biz almadık, istemedik
Serdal Adalı'dan bomba Salah açıklaması: Biz almadık, istemedik
14:39
AK Parti Grup Başkanı Güler: 360’a yakın imzayla Terörsüz Türkiye yasa teklifini Meclis’e sunduk
AK Parti Grup Başkanı Güler: 360'a yakın imzayla Terörsüz Türkiye yasa teklifini Meclis'e sunduk
14:03
Bomba yasak aşk iddiası Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...
Bomba yasak aşk iddiası! Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...
13:58
Salah’tan ilk talep Muçi hemen onayladı
Salah'tan ilk talep! Muçi hemen onayladı
13:45
Üsküdar Belediyesi’ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu
Üsküdar Belediyesi'ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu
13:34
Detaylar ortaya çıktı: İşte ’Çerçeve yasa’ kanun teklifinin kapsamı
Detaylar ortaya çıktı: İşte 'Çerçeve yasa' kanun teklifinin kapsamı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 15:02:41. #7.12#
SON DAKİKA: Mübadillerden Eşitlik Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.