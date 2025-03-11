Mudanya Belediyesi'nden Sahipsiz Hayvanlara Mama Desteği - Son Dakika
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Mudanya Belediyesi'nden Sahipsiz Hayvanlara Mama Desteği

Mudanya Belediyesi, sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılamak için mama üretim tesisinin kapasitesini artırdı. Barınakta tedavi gören ve sahiplendirilen hayvanlara destek sağlamayı hedefliyor.

11.03.2025 10:29  Güncelleme: 12:10
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(BURSA)- Mudanya Belediyesi'nin mama üretim tesisi, sahipsiz hayvanların beslenme ihtiyacını karşılamak için kapasitesini artırdı. Tesis, hem barınakta tedavileri süren hem de sahiplendirilen hayvanlara destek sağlıyor.

Mudanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren mama üretim tesisi, her geçen gün kapasitesini artırarak sokak hayvanlarının yaşamına dokunuyor. Haftalık üretimi 60 kilogramdan 400 kilograma çıkartılan tesis sayesinde hem barınaktaki hem de sahiplendirilen dostların beslenmesi sağlanıyor.

Veteriner İşleri Müdürü Şükriye Çelikkollu, mamaların bitkisel içeriklerle hazırlandığını ve lezzetlendirme amacıyla lokantalardan toplanan balık kılçıklarının öğütülerek karışıma eklendiğini söyledi. Hedeflerinin üretimi daha da büyütmek olduğunu vurgulayan Çelikkollu, "Ürettiğimiz mamalarla barınaktaki dostlarımızı besliyor, sahiplendirilen can dostlarımızı ise Merhaba Kiti, mama ve bakım desteği ile yeni yuvalarına uğurluyoruz. Yasa gereği bakım altına alındıktan sonra sokağa geri bırakılamayan dostlarımızın sıcak yuvalara kavuşmasına bu şekilde destek olmaya çalışıyoruz. Onlara hep birlikte sahip çıkmalıyız. Bunun için Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne başvurmanız yeterli" dedi.

Öte yandan, Mudanya Belediyesi sahipsiz hayvanların kontrolsüz çoğalmasını önlemek amacıyla kedi ve köpek kısırlaştırma çalışmalarını da sürdürüyor. Sahipsiz hayvanların güvenle yaşayabileceği yeni Doğal Yaşam Alanı projesi de hızla devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mudanya Belediyesi'nden Sahipsiz Hayvanlara Mama Desteği - Son Dakika

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