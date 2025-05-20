Mudanya'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

(BURSA)- Mudanya, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı gün boyu süren etkinliklerle coşkuyla kutladı. Gençlik Meclisi buluşmalarından konserlere kadar uzanan kapsamlı programda, gençler hem fikirleriyle hem de yetenekleriyle göz doldurdu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Mudanya'da gün boyu süren etkinliklerle kutlandı. Mütareke Meydanı "Gençlik Meclisi", "Sahne Gençlerin", "Gençlik Atasının İzinde Yürüyüşü", "Atatürk'ten İlham Aldım Duvarı" ve "Gençlik Konseri" programlarına ev sahipliği yaptı. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, gün boyu süren etkinliklerde gençlerle bir araya geldi, onların fikirlerini dinledi ve sorularını yanıtladı. Resmi program kapsamında Atatürk Parkı'ndaki anıta çelenk sunulmasının ardından kortej eşliğinde Mütareke Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirildi. Mudanya Kaymakamı Ayhan Yıldız, Başkan Deniz Dalgıç ve ilçe protokolünün katıldığı törende, gençler hazırladıkları gösterileri sahneledi, yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Gençler beklentilerini dile getirdi

Resmi programların ardından kutlamalar, "Gençlik Senin, Sen Gençliğinsin" temalı etkinlerle devam etti. Kutlamaların önemli duraklarından biri Gençlik Meclisi buluşması oldu. Gençlerin kürsüye çıktığı, fikirlerini ve hayallerini paylaştığı etkinlikte söz alan gençler, önerilerini ve geleceğe dair umutlarını dile getirdi. Kültür-sanat, spor, eğitim gibi alanlardaki beklentilerini aktaran gençler, yalnızca bayramlarda hatırlanmak istemediklerini vurguladı.

"Gençliğe güvenmeyen bir millet, geleceğini kaybetmiş demektir"

Gençlere, Atatürk'ün "Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur" sözünü hatırlatan Başkan Dalgıç, "19 Mayıs, yalnızca bir milletin bağımsızlık yürüyüşü değil; bir inancın, bir direncin, bir umudun başlangıcıdır. O meşalenin ışığı hala yanıyorsa, sizler sayesinde. Bugün sadece bir bayramı değil bir görevi, bir mirası ve bir inancı tazeliyoruz. Bu ülke sizin, sizin sesinizle, sizin hayallerinizle şekillenmeli. Gençliğe güvenmeyen bir millet, geleceğini kaybetmiş demektir" dedi.

"Sizi dinlemek bizim için demokratik bir zorunluluktur"

Başkan Dalgıç, şöyle devam etti:

"Zorluk varsa çözüm sizsiniz. Karanlık varsa ışık sizsiniz. Umut lazımsa, adı sizsiniz. Sizi dinlemek bizim için demokratik bir zorunluluktur. Mudanya'da gençlerin sesine kulak vermeyen bir yönetim anlayışına yer yok. Gençlik Meclisi'ni yalnızca temsiliyet değil, gerçek bir karar ortağı olarak görüyoruz. Mudanya'da gençliğe susmayı değil konuşmayı, boyun eğmeyi değil omuz omuza yürümeyi öneriyoruz. Bugün bu meydanda konuşan her genç, sadece kendi sözünü değil, geleceğin Türkiye'sini kuracak sözü söylüyor."

Etkinlikte konuşan İranlı öğrenci Merzi de "Bugün fikirlerimi özgürce dile getirebiliyorsam, bunu Atatürk'e borçluyum. Onun ilkelerini, gençlere hitaplarını okudum. O sadece sizin değil, benim de Atam. Çünkü bugün bu ülkede yaşıyor, emek veriyorum" ifadelerini kullandı.

Korteje denizden destek

Ardından sahne, bu kez genç yeteneklere bırakıldı. "Sahne Senin" etkinliğinde, kendi müzik gruplarını kuran ya da bireysel performans sergileyen gençler, yeteneklerini sergiledi. Saat 19.19'da başlayan "Gençlik Ata'sının İzinde" sloganıyla düzenlenen yürüyüşte, vatandaşlar Mudanya İskelesi'nden Mütareke Meydanı'na hep birlikte yürüdü. Bayraklar, marşlar ve alkışlarla ilerleyen korteje Bursa Yelken Spor Kulübü, yürüyüşe özel hazırlanan deniz kortejiyle eşlik etti.

Yürüyüşün ardından sahneye günün final kutlaması için Yedinci Ev grubu çıktı. Başkan Dalgıç burada yaptığı konuşmada, "Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın gençlik, yaşasın umut, yaşasın Cumhuriyet" dedi.

19 Mayıs'a özel açılış

19 Mayıs kutlamaları kapsamında Mudanya'nın tarihi belleğini Cumhuriyet değerleriyle buluşturacak özel bir açılış da gerçekleştirildi. Girit Mahallesi'nin sembol yapılarından biri olan ve restorasyonu tamamlanan ahşap konağın açılışı yapıldı. Konak, sanat ve sergi alanı olarak buluşma noktası olacak, aynı zamanda yakın zamanda "Cumhuriyet Müzesi" olarak faaliyet gösterecek. Başkan Dalgıç, tarihi konağın Mudanya için simgesel bir değer taşıdığını belirterek, yapıyı bağışlayan Süheyla Topuzlar'a ve restorasyona katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Dalgıç yaptığı konuşmada, "Burası sadece bir müze değil, aynı zamanda bir sanat ve kültür merkezi olacak. Kısa sürede küratörümüzü belirleyip bu alanı yaşayan bir müze haline getireceğiz. Mudanyalıların sadece ziyaret ettiği değil, bir araya gelip ürettiği bir mekan yaratmak istiyoruz" dedi.

Etkinlikler kapsamında Mudanya Öykü Yarışması'nda dereceye girenlere de ödülleri takdim edildi.