Mudanya'da Denizden Erkek Cesedi Çıkarıldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, denizin yaklaşık 100 metre açıklarında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kumyaka Mahallesi Çanaklıçeşme Koyu kıyısından yaklaşık 100 metre açıkta, hareketsiz bir kişinin olduğuna ilişkin ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedi kıyıya çıkardı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.