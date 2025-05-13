Bursa'nın Mudanya ilçesindeki metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mütareke Okul Sokağı'ndaki bir metruk binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.
Binada hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › Mudanya'da Metruk Binada Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?