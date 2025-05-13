Mudanya'da Metruk Binada Yangın

Bursa'nın Mudanya ilçesindeki metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mütareke Okul Sokağı'ndaki bir metruk binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.

Binada hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.