Mudanya\'da Orman Yangını Kontrol Altında

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Aydınpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 16 araç ve 25 personel sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.
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