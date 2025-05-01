Mudanya\'da Otomobil Yangını

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.
Güzelyalı Atatürk Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 16 EY 069 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı.
Aracını yol kenarına çeken sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi. ???????
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