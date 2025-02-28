Mudanya'da Ramazan Coşkusu Başlıyor

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(BURSA) - " Mudanya'da Ramazan Birlikte Güzel" sloganıyla düzenlenecek etkinliklerde, iftar çadırlarından Ramazan Sokağı'na kadar birçok renkli program ilçe sakinleriyle buluşacak. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Mudanya'da Ramazan birlikte daha güzel olacak. Mudanyalılar ailecek bu etkinliklerde keyifli zaman geçirecek" diye konuştu.

Mudanya'da Ramazan coşkusu birlik ve dayanışmayla yaşanacak. İftar çadırlarından Ramazan Sokağı'na, çocuklara özel etkinliklerden geleneksel gösterilere kadar dopdolu bir program ilçe sakinlerini bekliyor.

Ramazan boyunca Ömerbey Mahallesi Dolgu Alanı Kapalı Pazar Yeri ve Güzelyalı İDO İskelesi yanında kurulan iftar çadırlarında her gün bin kişiye sıcak yemek ikram edileceğini söyleyen Başkan Dalgıç, Ramazan hazırlıklarına ilişkin, "Ramazan ayının güzellikler getirmesini diliyorum. Birlik ve dayanışma ruhuyla Ramazan ayını hep birlikte yaşayacağız. Koşulların bu kadar zorlaştığı günlerde dayanışma içinde olmak özellikle Ramazan ayında daha büyük bir önem taşıyor. İki iftar çadırımızda her akşam sıcak yemek ikramımız olacak. İhtiyaç sahibi ailelerimize erzak yardımlarımızı da sürdürüyoruz. Mudanya'da Ramazan birlikte daha güzel olacak. Ramazan Sokağı'nda her akşam halkımızla iç içe, farklı etkinliklerde bir araya geleceğiz. Mudanyalılar ailecek bu etkinliklerde keyifli zaman geçirecek" dedi.

Mudanyalıların iftar sonrası bir araya gelecekleri Ramazan Sokağı, Güzelyalı Atatürk Parkı'nda kurulacak. Çarşı alanında sıcak yemekten tatlıya, el sanatlarından giyim ve kitaba kadar birçok ürüne ulaşmak mümkün olacak. Her akşam saat 21.00'de başlayacak etkinliklerde; Mehter Takımı, Karagöz, ortaoyunu, sihirbaz, kanto, akrobasi gösterileri, konserler, masallar, müzik ve şiir dinletileri, söyleşiler gibi birçok kültürel ve sanatsal program yer alacak. Hafta sonları ise çocuklara yönelik atölye çalışmaları gün boyu devam edecek.

Ramazan hazırlıkları tamamlandı

Mudanya Belediyesi ekipleri, vatandaşların ibadetlerini sağlıklı, temiz ve ferah ortamlarda yerine getirebilmeleri için Ramazan öncesi camilerde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, camilerin halılarını süpürüp, camlarını sildi, şadırvan ile tuvaletleri dezenfekte etti. Temizlik çalışmaları, merkezdeki tüm camilerde yürütüldü. Zabıta Müdürlüğü ekipleri de Ramazan öncesi fırın, restoran, gıda ürün satışı yapılan noktalarda denetimlerini yoğunlaştırdı. Hijyen, gramaj, son kullanma tarihi gibi birçok konuda kontrol yapan ekipler, denetimlerini Ramazan boyunca ara vermeden sürdürecek.

Ramazan Şenliği buluşmalarına ilişkin ayrıntılara, 'mudanya.bel.tr' sitesinden ya da Mudanya Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.