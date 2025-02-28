Mudanya'da Ramazan Coşkusu Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mudanya'da Ramazan Coşkusu Başlıyor

Mudanya'da 'Ramazan Birlikte Güzel' sloganıyla düzenlenecek etkinliklerde iftar çadırları, Ramazan Sokağı ve çeşitli kültürel programlar yer alacak. Başkan Deniz Dalgıç, dayanışmanın önemine vurgu yaparak etkinliklerin aileler için keyifli zamanlar sunacağını belirtti.

28.02.2025 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BURSA) - " Mudanya'da Ramazan Birlikte Güzel" sloganıyla düzenlenecek etkinliklerde, iftar çadırlarından Ramazan Sokağı'na kadar birçok renkli program ilçe sakinleriyle buluşacak. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Mudanya'da Ramazan birlikte daha güzel olacak. Mudanyalılar ailecek bu etkinliklerde keyifli zaman geçirecek" diye konuştu.

Mudanya'da Ramazan coşkusu birlik ve dayanışmayla yaşanacak. İftar çadırlarından Ramazan Sokağı'na, çocuklara özel etkinliklerden geleneksel gösterilere kadar dopdolu bir program ilçe sakinlerini bekliyor.

Ramazan boyunca Ömerbey Mahallesi Dolgu Alanı Kapalı Pazar Yeri ve Güzelyalı İDO İskelesi yanında kurulan iftar çadırlarında her gün bin kişiye sıcak yemek ikram edileceğini söyleyen Başkan Dalgıç, Ramazan hazırlıklarına ilişkin, "Ramazan ayının güzellikler getirmesini diliyorum. Birlik ve dayanışma ruhuyla Ramazan ayını hep birlikte yaşayacağız. Koşulların bu kadar zorlaştığı günlerde dayanışma içinde olmak özellikle Ramazan ayında daha büyük bir önem taşıyor. İki iftar çadırımızda her akşam sıcak yemek ikramımız olacak. İhtiyaç sahibi ailelerimize erzak yardımlarımızı da sürdürüyoruz. Mudanya'da Ramazan birlikte daha güzel olacak. Ramazan Sokağı'nda her akşam halkımızla iç içe, farklı etkinliklerde bir araya geleceğiz. Mudanyalılar ailecek bu etkinliklerde keyifli zaman geçirecek" dedi.

Mudanyalıların iftar sonrası bir araya gelecekleri Ramazan Sokağı, Güzelyalı Atatürk Parkı'nda kurulacak. Çarşı alanında sıcak yemekten tatlıya, el sanatlarından giyim ve kitaba kadar birçok ürüne ulaşmak mümkün olacak. Her akşam saat 21.00'de başlayacak etkinliklerde; Mehter Takımı, Karagöz, ortaoyunu, sihirbaz, kanto, akrobasi gösterileri, konserler, masallar, müzik ve şiir dinletileri, söyleşiler gibi birçok kültürel ve sanatsal program yer alacak. Hafta sonları ise çocuklara yönelik atölye çalışmaları gün boyu devam edecek.

Ramazan hazırlıkları tamamlandı

Mudanya Belediyesi ekipleri, vatandaşların ibadetlerini sağlıklı, temiz ve ferah ortamlarda yerine getirebilmeleri için Ramazan öncesi camilerde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, camilerin halılarını süpürüp, camlarını sildi, şadırvan ile tuvaletleri dezenfekte etti. Temizlik çalışmaları, merkezdeki tüm camilerde yürütüldü. Zabıta Müdürlüğü ekipleri de Ramazan öncesi fırın, restoran, gıda ürün satışı yapılan noktalarda denetimlerini yoğunlaştırdı. Hijyen, gramaj, son kullanma tarihi gibi birçok konuda kontrol yapan ekipler, denetimlerini Ramazan boyunca ara vermeden sürdürecek.

Ramazan Şenliği buluşmalarına ilişkin ayrıntılara, 'mudanya.bel.tr' sitesinden ya da Mudanya Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Deniz Dalgıç, Etkinlikler, Mudanya, Güncel, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mudanya'da Ramazan Coşkusu Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:56 Evine bıraktığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polise 10 yıl hapis Evine bıraktığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polise 10 yıl hapis
10:48 Öcalan’ın çağrısı dünya basınında: 50 yıllık bir ayaklanma sona eriyor Öcalan'ın çağrısı dünya basınında: 50 yıllık bir ayaklanma sona eriyor
10:37 Türkiye Öcalan’ın mesajını konuşurken Yavuz Ağıralioğlu’nun sessizliği dikkat çekiyor Türkiye Öcalan'ın mesajını konuşurken Yavuz Ağıralioğlu'nun sessizliği dikkat çekiyor
10:14 İmralı’da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay Herkesin aklında aynı soru var İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkesin aklında aynı soru var
09:44 “Bahçeli vefat etti“ diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı "Bahçeli vefat etti" diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı
15:24 Ünlü şarkıcı, hayranlarına sahnede mikrofon fırlattıktan sonra yere düştü Ünlü şarkıcı, hayranlarına sahnede mikrofon fırlattıktan sonra yere düştü
15:19 Yeni trafik ışıklarını görenler mest oldu Araçlarından inip fotoğraf çektirdiler Yeni trafik ışıklarını görenler mest oldu! Araçlarından inip fotoğraf çektirdiler
15:11 Eşini silahla vurarak öldüren şahıs aynı silahla intihar etti Eşini silahla vurarak öldüren şahıs aynı silahla intihar etti
15:07 Kamu işçilerinin zam talepleri belli oldu Kamu işçilerinin zam talepleri belli oldu
14:57 Dünyanın en büyük arkeolojik müzesi Kahire’de açıldı Dünyanın en büyük arkeolojik müzesi Kahire'de açıldı
14:54 İrem Derici, 21 yaşındaki ünlü oyuncuya tepki gösterdi: Kendine gel kız İrem Derici, 21 yaşındaki ünlü oyuncuya tepki gösterdi: Kendine gel kız
14:53 Mine Tugay’ın 15 yıldır dinmeyen acısı Mine Tugay'ın 15 yıldır dinmeyen acısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 12:00:27. #1.11#
SON DAKİKA: Mudanya'da Ramazan Coşkusu Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.