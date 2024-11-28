Mudanya\'da Traktör Devrildi, Sürücü Yaralandı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
İlçeye bağlı kırsal Akköy Mahallesi'nde rampadan inen Hüseyin Onat (41) yönetimindeki 16 DT 229 plakalı traktör, yağış nedeniyle kayganlaşan beton parke yolda kontrolden çıkarak taşa çarptıktan sonra devrildi.
Traktörün devrilmesinden önce atlayan sürücü Onat'ın yaralandığı kaza yerine, çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istemesinin ardından jandarma v sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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