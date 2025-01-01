Mudanya'da Yeni Yıl Coşkusu - Son Dakika
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Mudanya'da Yeni Yıl Coşkusu

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Mudanya Belediyesi, Mütareke Meydanı'nda düzenlediği etkinlikle binlerce Mudanyalı'nın katılımıyla yeni yılı karşıladı. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, 2024'ün özel bir yıl olacağını belirtti ve daha yaşanabilir bir kent için çalışacaklarını vurgulayarak, 'Yeni yıl, hepimiz için yeni bir başlangıç demek' dedi.

01.01.2025 13:40  Güncelleme: 15:41
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(BURSA)- Mudanyalılar yeni yılı, Mudanya Belediyesi tarafından Mütareke Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikle karşıladı. Vatandaşların yeni yıl sevincine ortak olan Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "En güzel yılları hep birlikte Mudanya'da yaşayalım" dedi.

Mudanya Belediyesi tarafından Mütareke Meydanı'nda düzenlenen yılbaşı kutlamasında bir araya gelen binlerce Mudanyalı, yeni yıla merhaba dedi. DJ KFA'nın performansı ve Uzun Lafın Kısası grubunun konseriyle yeni yıl coşkusunu yaşayan Mudanyalılar, hep birlikte yeni yıla girdi.

Binlerce Mudanyalı ile yeni yıl coşkusunu yaşayan Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, 2025 yılına büyük bir heyecan ve yeni hedeflerle girdiklerini söyledi.

"Sizlere daha yaşanabilir bir kent sunmak için durmadan çalışacağız"

2024'ün kendisi için çok özel bir yıl olduğunu belirten Başkan Dalgıç, şöyle konuştu:

"Hayatım boyunca sevgiyle bağlı olduğum Mudanya'ya hizmet etme şansı buldum ve sizlerin desteğiyle Mudanya Belediye Başkanı olarak göreve başladım. Bu büyük sorumluluk, aynı zamanda benim için büyük bir onur ve mutluluk kaynağı.

2025 yılına büyük bir heyecan ve yeni hedeflerle giriyoruz. Bu yıl da Mudanyamızın güzelliklerini koruyarak, sizlere daha yaşanabilir bir kent sunmak için durmadan çalışacağız. Sizlerin güveni ve sevgisiyle Mudanyamızı hep birlikte daha güzel bir geleceğe taşıyacağız. Yeni yıl, hepimiz için yeni bir başlangıç demek. Umuyorum ki 2025, sağlık, mutluluk ve barış dolu bir yıl olur. Sizlerin yanında, sizinle birlikte olmaktan gurur duyuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Mudanya'dayız! En güzel yılları hep birlikte Mudanya'da yaşayalım. Herkese mutlu yıllar."

Kaynak: ANKA

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