Mudanya, "Milli Mücadele Rotası"Nda

(BURSA) - Tarihi Kentler Birliği'nin Kurtuluş Savaşı'nın izlerini taşıyan şehirleri ve kahramanları gün yüzüne çıkarmak amacıyla hazırladığı "Milli Mücadele Rotası"nda, Mudanya da yedi tarihi nokta ile yer aldı. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Bu onura layık olmak için Cumhuriyet kazanımlarına sahip çıkıp, Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

Kurtuluş Savaşı'nın izlerini taşıyan şehirleri, tarihi yapıları ve kahramanlık hikayelerini gün yüzüne çıkarmayı amaçlayan "Milli Mücadele Rotası" projesi, Tarihi Kentler Birliği öncülüğünde hayata geçirildi. Türkiye genelinde 23 ilden 127 lokasyonun dahil edildiği rotada, Mudanya da bağımsızlık mücadelesindeki kritik rolüyle öne çıkarak yedi önemli tarihi nokta ile yerini aldı.

Milli Mücadele Rotası'nda Mudanya'dan Mütareke Evi, Tahirpaşa Konağı, Şehit Şükrü Çavuş Anıtı, direniş ruhunun filizlendiği Hasan Bey Hamamı, direnişin örgütlendiği Mudanya İstasyon Binası, isimsiz kahramanların yattığı Mirzaoba Şehitliği, askerlerin kışlası Ömerbey Camii bulunuyor.

Dalgıç, Anadolu'nun dört bir yanına yayılmış mücadele ruhunu yeniden hatırlatacak Milli Mücadele Rotası'nın hazırlanmasının önemini vurgulayarak, "Yedi noktayla bu rotada yer almaktan gurur duyduk" ifadelerini kullandı.

Mudanya'nın, Kurtuluş Savaşı'nda askeri alanda elde ettiği zaferlerin diplomasi alanında da taçlandığı yer olarak büyük önem taşıdığına dikkati çeken Dalgıç, şöyle konuştu:

"Tam da Lozan Antlaşması'nın tarihsel anlamının tartışma konusu edildiği bir dönemde, Milli Mücadele Rotası'nı hayata geçirmek, bu topraklarda verilen büyük direnişi ve bağımsızlık iradesini hatırlatmak açısından son derece kıymetlidir. Lozan, bu büyük yürüyüşün diplomatik alandaki zaferle taçlanmış sonucudur. Mudanya, İsmet Paşa'nın Lozan görüşmelerinde Mondros Antlaşması'nı gündeme getirenlere, 'Ben buraya Mondros'tan değil, Mudanya'dan geldim' dediği yerdir. Bu nedenle Mudanya Mütarekesi'nin yapıldığı Mütareke Evi ve kahraman askerlerimizin mücadelelerini simgeleyen toplam yedi noktayla bu anlamlı rotada yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu onura layık olmak için Cumhuriyet kazanımlarına sahip çıkıp, Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerlemeye devam edeceğiz."

Tarihi Kentler Birliği'nin Konya'da gerçekleştirilen "Tarihi Kentler Birliği Olağan 1. Meclis Toplantısı: Milli Mücadele Rotası Kongresi"ne katılan Dalgıç, Kültürel Miras Finans Geliştirme Komisyonu üyeliğine seçildi.