Mudanya, "Milli Mücadele Rotası"Nda - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mudanya, "Milli Mücadele Rotası"Nda

21.05.2025 18:34  Güncelleme: 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarihi Kentler Birliği’nin Kurtuluş Savaşı’nın izlerini taşıyan şehirleri ve kahramanları gün yüzüne çıkarmak amacıyla hazırladığı “Milli Mücadele Rotası”nda, Mudanya da yedi tarihi nokta ile yer aldı. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Bu onura layık olmak için Cumhuriyet kazanımlarına sahip çıkıp, Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği yolda ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

(BURSA) - Tarihi Kentler Birliği'nin Kurtuluş Savaşı'nın izlerini taşıyan şehirleri ve kahramanları gün yüzüne çıkarmak amacıyla hazırladığı "Milli Mücadele Rotası"nda, Mudanya da yedi tarihi nokta ile yer aldı. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Bu onura layık olmak için Cumhuriyet kazanımlarına sahip çıkıp, Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

Kurtuluş Savaşı'nın izlerini taşıyan şehirleri, tarihi yapıları ve kahramanlık hikayelerini gün yüzüne çıkarmayı amaçlayan "Milli Mücadele Rotası" projesi, Tarihi Kentler Birliği öncülüğünde hayata geçirildi. Türkiye genelinde 23 ilden 127 lokasyonun dahil edildiği rotada, Mudanya da bağımsızlık mücadelesindeki kritik rolüyle öne çıkarak yedi önemli tarihi nokta ile yerini aldı.

Milli Mücadele Rotası'nda Mudanya'dan Mütareke Evi, Tahirpaşa Konağı, Şehit Şükrü Çavuş Anıtı, direniş ruhunun filizlendiği Hasan Bey Hamamı, direnişin örgütlendiği Mudanya İstasyon Binası, isimsiz kahramanların yattığı Mirzaoba Şehitliği, askerlerin kışlası Ömerbey Camii bulunuyor.

Dalgıç, Anadolu'nun dört bir yanına yayılmış mücadele ruhunu yeniden hatırlatacak Milli Mücadele Rotası'nın hazırlanmasının önemini vurgulayarak, "Yedi noktayla bu rotada yer almaktan gurur duyduk" ifadelerini kullandı.

Mudanya'nın, Kurtuluş Savaşı'nda askeri alanda elde ettiği zaferlerin diplomasi alanında da taçlandığı yer olarak büyük önem taşıdığına dikkati çeken Dalgıç, şöyle konuştu:

"Tam da Lozan Antlaşması'nın tarihsel anlamının tartışma konusu edildiği bir dönemde, Milli Mücadele Rotası'nı hayata geçirmek, bu topraklarda verilen büyük direnişi ve bağımsızlık iradesini hatırlatmak açısından son derece kıymetlidir. Lozan, bu büyük yürüyüşün diplomatik alandaki zaferle taçlanmış sonucudur. Mudanya, İsmet Paşa'nın Lozan görüşmelerinde Mondros Antlaşması'nı gündeme getirenlere, 'Ben buraya Mondros'tan değil, Mudanya'dan geldim' dediği yerdir. Bu nedenle Mudanya Mütarekesi'nin yapıldığı Mütareke Evi ve kahraman askerlerimizin mücadelelerini simgeleyen toplam yedi noktayla bu anlamlı rotada yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu onura layık olmak için Cumhuriyet kazanımlarına sahip çıkıp, Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda ilerlemeye devam edeceğiz."

Tarihi Kentler Birliği'nin Konya'da gerçekleştirilen "Tarihi Kentler Birliği Olağan 1. Meclis Toplantısı: Milli Mücadele Rotası Kongresi"ne katılan Dalgıç, Kültürel Miras Finans Geliştirme Komisyonu üyeliğine seçildi.

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Yerel Yönetim, Deniz Dalgıç, Mudanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mudanya, 'Milli Mücadele Rotası'Nda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba ile oğlunun yakıldığı olayda sır perdesi aralanıyor Baba ile oğlunun yakıldığı olayda sır perdesi aralanıyor
İBB soruşturmasında ’kasa’ olarak anılan Fatih Keleş’in kardeşi de tutuklandı İBB soruşturmasında 'kasa' olarak anılan Fatih Keleş'in kardeşi de tutuklandı
CHP’li vekiller, HSK üyelerinin seçileceği TBMM Genel Kurulu’nu terk etti CHP'li vekiller, HSK üyelerinin seçileceği TBMM Genel Kurulu'nu terk etti
Trafikteki yön levhasında direk dansı yaptı Trafikteki yön levhasında direk dansı yaptı
Uykusunda dişlerini yuttu, dayanılmaz öksürükle hastaneye koştu Uykusunda dişlerini yuttu, dayanılmaz öksürükle hastaneye koştu
İmamoğlu’nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi
Ali Koç’a bir darbe de eski dostu Metin Sipahioğlu’ndan Ali Koç'a bir darbe de eski dostu Metin Sipahioğlu'ndan
Osimhen durmuyor Türkiye’de bir rekoru daha kırabilir Osimhen durmuyor! Türkiye'de bir rekoru daha kırabilir
Kıvanç Tatlıtuğ, oğluyla güreştiği keyifli anları paylaştı Kıvanç Tatlıtuğ, oğluyla güreştiği keyifli anları paylaştı
Fatih Terim’in Al Shabab’ı şampiyona kaybetti Fatih Terim'in Al Shabab'ı şampiyona kaybetti
Trump’tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız Trump'tan 175 milyar dolarlık proje: Uzaydan bile gelse koruyacağız

17:07
Moskova’ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler
Moskova'ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler
16:46
Moskova’da peş peşe İHA saldırıları Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Moskova'da peş peşe İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
16:44
İşçiler her şeyi anlattı Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia
İşçiler her şeyi anlattı! Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia
09:10
Altın fiyatları beklenen hareketine başladı
Altın fiyatları beklenen hareketine başladı!
08:37
Emekli ve memur maaşları zamlanacak İşte ilk tahminler
Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler
07:37
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu
06:28
Türkiye ve ABD’den Suriye konusunda ortak irade vurgusu
Türkiye ve ABD'den Suriye konusunda ortak irade vurgusu
05:26
Meksika’da belediye başkanı sekreteri ve danışmanı silahlı saldırıda öldü
Meksika'da belediye başkanı sekreteri ve danışmanı silahlı saldırıda öldü
00:58
TBMM’de HSK’ya 5 yeni üye seçildi
TBMM'de HSK'ya 5 yeni üye seçildi
00:35
MEB, Türkiye Maarif Vakfı’na 6,7 milyara kadar kaynak aktarabilecek
MEB, Türkiye Maarif Vakfı'na 6,7 milyara kadar kaynak aktarabilecek
00:28
İstanbul’daki depremin ardından Naci Görür ve Ahmet Ercan’dan rahatlatan açıklama
İstanbul'daki depremin ardından Naci Görür ve Ahmet Ercan'dan rahatlatan açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 19:17:45. #7.11#
SON DAKİKA: Mudanya, "Milli Mücadele Rotası"Nda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.