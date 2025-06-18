Sakarya'nın Karasu ilçesinde yer alan bir ilkokulda müdür yardımcılığı yapan M.K'nin uyuşturucu kullandığı yönündeki iddialara ilişkin çalışma yapıldı.
Yalı Mahallesi'ndeki evine yapılan jandarma baskını ile M.K. gözaltına alındı. Söz konusu adreste uyuşturucu madde ele geçirildi.
Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, M.K. hakkında, uyuşturucu kullandığı ve bulundurduğu şüphesiyle adli işlem başlatıldığı belirtildi. İlgili personel hakkında görevden uzaklaştırma kararı alındığı aktarılan açıklamada, Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından da inceleme ve soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA, DHA
Son Dakika › Güncel › Evinde uyuşturucu bulunan ilkokul müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
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